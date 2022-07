Acusados de matar servidor público e colega em Prado, morre em confronto com polícia

Nesta terça-feira (12), dois suspeitos foram mortos ao resistir a ação policial na no distrito de Cumuruxatiba, área do litoral de Prado.

Os militares da CIPE/Mata Atlântica e PETO, destinaram para o distrito com o objetivo de cumprir o mandado de prisão em desfavor de Fabrício da Costa Barbosa (23 anos) e Daniel Luz de Oliveira (20 anos).

Ao notarem a presença da polícia tentaram fugir e promoveram alguns disparos, sendo revidado pelos militares. E acabaram feridos.

Os indivíduos chegaram a ser encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), na cidade de Prado, mas devido aos ferimentos não resistiram e vieram a óbito.

Os acusados mortos, eram procurados por possuírem ligação com os assassinatos ocorridos na região do Quati do professor Marlos José dos Reis e Breno Pires dos Santos, registrado no último dia 04 de julho.

Os corpos foram removidos pelo servidor público Anderson Barbosa, para o IML de Itamaraju, deverá passar por exames periciais antes da liberação aos familiares.