Acusados são morto em confronto com a PM, na rodovia BR-101

Crime



Publicado em 22 de out de 2021 e atualizado às 17:59

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Uma ação da polícia militar, terminou com dois suspeitos mortos num confronto ocorrido na BR-101 no trecho de Mundo Novo, durante o período noturno de quinta-feira (21) de Outubro.

O grupo do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) tiveram as ordens ignoradas, quando orientaram aos ocupantes de um Onix de cor prata, pararem para uma abordagem. Sendo iniciada uma perseguição na rodovia.

No relato dos militares, os acusados conseguiram ser interceptados e ao solicitarem que descessem do veículo com total rendição, novamente tiveram as orientações ignoradas. Disparos foram efetuados e a polícia revidou.

Os acusados ficaram feridos e chegaram a ser encaminhados para o Hospital Regional de Eunápolis com vida. Mas devido aos ferimentos acabaram não resistindo e morreram na unidade hospitalar.

Os mortos foram identificados como Charles Santos Filho (34 anos) e Jonas Júnior de Jesus Abutrab (33 anos). Os corpos foram encaminhados para o IML de Eunápolis

Em poder dos acusados a polícia localizou uma espingarda calibre 12, um revólver 38, droga, três toucas ninja, dois celulares, dentre outros objetos.

Com informações | Radar 64