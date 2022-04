Ademi lança edição 2022 do prêmio para os melhores do mercado

Com a presença de aproximadamente 120 convidados, entre empresários, dirigentes do setor, jornalistas e publicitários, a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário na Bahia (Ademi) lançou nesta quinta-feira, 31, a 25ª edição do seu prêmio anual. Realizado no restaurante Veleiro, do Yacht Club da Bahia, o evento marcou também a abertura das inscrições no concurso.

Ao todo, 11 categorias estarão na disputa, entre elas empresa do ano; empresa revelação; lançamento imobiliário; lançamento de habitação econômica; arquiteto do ano; imobiliária; agência de publicidade; escritório de advocacia; e inovação acadêmica, conferido a estudantes de graduação e pós-graduação.

Vencedores em junho

Os vencedores dessa que é considerada a mais importante homenagem da construção civil no estado serão conhecidos em 2 de junho.

Em tom de agradecimento, o anfitrião do encontro e presidente da Ademi na Bahia, Claudio Cunha, manifestou o apoio recebido pela imprensa, parabenizou a entidade pelos 40 anos, e “convocou” os associados a ajudar na divulgação dos trabalhos realizados.

“A entidade tem sempre se esforçado para fazer eventos com qualidade, com retorno, parcerias importantes, fundamentais para todo o mercado, e a gente precisa mostrar a grandeza do prêmio. A transformação do nosso mercado, das nossas empresas precisa ser mostrado, disseminado por toda a sociedade”, falou.

Com dois troféus conquistados, um na área de lançamento revelação e outro no de habitação econômica, o conselheiro no Sindicato da Indústria da Construção Civil na Bahia (Sinduscon) e sócio-diretor na Gráfico Empreendimentos, Carlos Henrique de Oliveira Passos, destacou a tradição que possui o Prêmio Ademi.

“Muito positivo, um prêmio anual que busca valorizar as empresas que se destacaram, seja a que se revelou, fez uma boa campanha, ou sobressaiu em determinada área de atuação. Com isso, ganha o mercado, que busca aprimorar produtos, ganha quem compra empreendimentos melhores, com requisitos de sustentabilidade. A disputa fomenta melhores práticas, e motiva a inovação”, disse Passos.

Na avaliação do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo na Bahia (CAU), Neilton Dorea, o evento é “extremamente salutar” no sentido de que “estimula a discussão sobre arquitetura, urbanismo, construção civil e o mercado imobiliário”. Em outras palavras, ele diz, “amplia o pensamento sobre a cidade”. “Passa pela transformação da cidade, pela ocupação dos espaços. Gera a possibilidade de discussão do espaço urbano”, conta Dorea, afirmando ser a falta de diálogo com gestores públicos um dos principais “entraves” de uma cidade como Salvador. “Tanto a academia como entidades querem dialogar, mas eles são muito fechados”, diz.

Diretora comercial e de marketing da Ademi, Viviane Fonseca pontuou o fato de, mesmo em um momento difícil como o atual, “mais uma vez” profissionais e empresas terem conseguido “se superar frente ao desafio que foi posto”.