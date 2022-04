Adolescente de 16 anos foge, mas morre após ser baleado na casa de vizinha

Um adolescente de 16 anos foi assassinado no bairro de Vila Carnária na noite deste sábado (23). De acordo com parentes, pelo menos dois homens perseguiram Charles Albert Pereira dos Santos, que acabou morrendo com vários tiros.

Segundo a Polícia Civil, além dos tiros, Charles foi vítima de espancamento, “após praticar assaltos naquela região, sendo socorrido para o Hospital Eládio Lasserre, onde morreu”. O crime será investigado pela 2ª DH/Central.

O crime aconteceu próximo à antiga sede do Esporte Clube Ypiranga, onde hoje é construído um colégio estadual, na Rua Direta do Ypiranga. Por volta das 18h, os bandidos invadiram a casa de Charles. “Eles (bandidos) deram de cara com as duas irmãs deles menores, uma de nove e outra de 12 anos, e perguntaram por Charles. Elas responderam: ‘Não sei não, tio'”, contou um parente do adolescente, na manhã deste domingo (24), no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).

O parente obteve as informações após conversa com as meninas, que não souberam explicar o momento exato em que os criminosos cruzaram com Charles. “O que ficamos sabendo é que eles (bandidos) acharam Charles, que correu para casa de uma moradora e lá foi morto”, contou o familiar.

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares, policiais da 47ª CIPM (Sete de Abril) foram acionados logo após receberem informações sobre a presença de um homem ferido, vítima de linchamento em via pública, após cometer assaltos na em Vila Canária. “No entanto, quando chegou ao local, a guarnição encontrou a vítima alvejada e a socorreu imediatamente ao Hospital Professor Eládio Lassere, onde não resistiu aos ferimentos”, diz nota da PM.

Na última quarta-feira, Charles e um homem assaltaram um motorista de aplicativo em Cajazeiras. “O cara que estava com ele, um adulto, já tinha tirado cadeia por roubo. Charles era usuário e essa foi a primeira vez que soubemos que ele tinha assaltado”, revelou o parente.

Ainda de acordo com ele, o rapaz era aconselhado para mudar de vida. “Sempre conversei quando soube que ele usava (drogas). Mas a família sempre é a última a saber. Sinto muito por ele, mas a gente sabe que o destino é esse mesmo para quem vai para o outro lado”, declarou.

Lobato

Também no sábado, o autônomo Edinan Lima Lago, 35, foi assassinado com vários tiros na Avenida Voluntários da Pátria, bairro do Lobato, nas imediações do Viaduto do Lobato por volta das 6h. Segundo parentes no IML, a vítima foi vítima de uma emboscada.

“Ele passou o dia anterior bebendo e logo cedo alguém ligou, chamando para sair. Acreditando que seria um amigo, ele foi até o local indicado, onde lá atacaram na covardia, sem chance de defesa. Bateram primeiro e depois atiraram”, contou um dos parentes.

De acordo com a PC, a 3ª DH/BTS vai investigar a morte de Edinan. A autoria e motivação ainda são desconhecidas.