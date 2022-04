Adolescente é flagrado pela segunda vez pilotando motoneta na BR-101, após acidente

Em 2019, o menor já havido sido flagrado na rodovia pilotando o mesmo veículo. Na época, o pai confirmou ter ensinado o filho a pilotar a motoneta e que permitia que ele realizasse ‘passeios’ com sua autorização.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu na noite de terça-feira (29), em Teixeira de Freitas (BA), uma situação de risco iminente e que poderia ter tido um final trágico.

Os policiais faziam o trabalho de ronda quando foram informados sobre um acidente na rodovia envolvendo um automóvel Pálio e uma motoneta Honda/C100 Biz, de cor vermelha.

Ao se aproximarem do local da ocorrência (Km 877 da BR 101), os PRFs encontraram os dois veículos envolvidos no sinistro e constataram que se tratava de uma colisão frontal, porém sem feridos com gravidade.

Após realizada as consultas de praxe, os policiais verificaram que o condutor da motoneta era menor de idade e portanto, não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O adolescente informou que a Biz é de propriedade do seu pai, e que por várias vezes ele já conduzirá o veículo com autorização do mesmo.

O pai do adolescente foi até ao local e disse à equipe que costuma entregar a direção do veículo ao jovem, mesmo sabendo que ele não possui permissão para dirigir.

Diante das circunstâncias, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para que o pai do menor seja responsabilizado pelas condutas infracionais, com base no Código de Trânsito Brasileiro. Em consulta aos sistemas, verificou a existência de 9 multas emitidas pela PRF, cuja soma chega a quase 6.000 reais. A motoneta foi recolhida ao pátio por estar com o licenciamento atrasado.

Em 2019, o menor já havido sido flagrado na rodovia pilotando o mesmo veículo. Na época, o pai confirmou ter ensinado o filho a pilotar a motoneta e que permitia que ele realizasse ‘passeios’ com sua autorização.

A PRF ressalta que acidentes envolvendo motocicletas podem ocasionar lesões graves e/ou óbitos, o que se torna ainda mais perigoso quando a condução desse tipo de veículo é realizada por pessoas inabilitas. Só este ano, nas rodovias federais que cortam o estado, foram contabilizados 263 acidentes envolvendo motocicletas e similares com 28 mortes.