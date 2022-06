Adolescente marca 22 de Bolsonaro na pele com ferro em brasa

Um adolescente de 17 anos marcou com ferro em brasa o número 22, do partido do presidente Jair Bolsonaro (PL). Guilherme Henrique Moreira Santos resolveu fazer a marcação depois de um desafio de amigos de esquerda, segundo a mãe dele, Layane Moreira, de 36 anos.

O caso foi em Mirassol D’Oeste, no Mato Grosso. Em entrevista ao portal RDNews, a mãe contou que ele fez a marca no último dia 12, durante um leilão no assentamento. O adolescente já é emancipado, informou a mãe.

O evento, coordenado pelo pai do garoto, era em prol do Hospital do Câncer de Barretos. O adolescente estava trabalhando com gado. “Meu filho tem um grupo de amigos de esquerda e ele se sentiu desafiado. E, como é um menino bem rústico e corajoso, pediu para um menino carimba-lo. Um não aceitou, mas o outro sim e fez a marca”, explica.

A mãe revelou que se assustou ao ver a marca, mas não teve o que fazer. Ela o acompanhou ao médico depois e a pele já está cicatricanzo. Ela mandou uma foto do filho marcado para um amigo, e a partir daí se espalhou e viralizou.

Toda a família é bolsonarista e Guilherme é um rapaz tranquilo e bom aluno, diz a mãe. O adolescente se emancipou para poder trabalhar com máquinas pessoas.

Agora, o rapaz tem esperança de conhecer o presidente, por quem é “apaixonado”. Ela diz que sabe que Bolsonaro pode mudar de partido e não ser mais associado ao número 22 – o PL é a nona legenda pela qual o presidente passa em sua carreira política.

“No momento lá, falei e e daqui a 4 anos? Não sabemos o quem vem por ai. Vai que não é mais o Bolsonaro ou se ele mudar de partido? Mas brigar não. Já está feito”, finaliza.