Adolescente mata a avó em MG e deixa corpo em seu quarto por três dias: ‘sou um monstro’

Um adolescente de 15 anos se entregou à Polícia Militar afirmando que havia matado a própria avó, de 61, no último domingo (29). O caso aconteceu em Minas Gerais.

O garoto relatou que havia matado a idosa há três dias e que o corpo estava em seu quarto. A vítima tinha deficiência em uma das pernas e precisava de um triciclo para se locomover.

Na ligação à PM, ele afirmou que estava se encaminhando à linha férrea próxima ao Bairro São José, para cometer suicídio.

Disse ainda que ouve vozes em sua cabeça e que não quer tomar medicamentos receitados em seu acompanhamento psicológico

As equipes conseguiram deter o jovem e encontrar o corpo da vítima.

No local do crime, conforme o registro policial, não foi encontrada nenhuma arma e sim um caderno com escritas do suspeito, onde ele destacou a frase: “Minha justificação é matar ela (Sic), mas matar é injustificável, eu sou um monstro”.

Em relato, ele contou que teria matado a avó por enforcamento por “motivos fúteis” e que conviveu com o cadáver durante o período

Além disso, o adolescente relatou ainda que conviveu, normalmente, nesses dias com o cadáver da avó.

Acompanhado da mãe, o adolescente foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberaba para as próximas providências.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que instaurou inquérito policial e está com investigação em andamento apurando os fatos.

O adolescente foi ouvido na delegacia de plantão e encaminhado ao Ministério Público para providências legais cabíveis e ele segue sendo investigado.

Segundo a nota, na delegacia, o adolescente não confessou o crime, “mas todos os levantamentos realizados são devidamente apurados pela Polícia Civil para identificar a autoria e as circunstâncias do crime”.