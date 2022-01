Adolescentes são apreendidos com grande quantidade de drogas

Destaque



Em repressão a crimes ligados ao tráfico de drogas, rondas têm sido intensificadas em vários pontos da cidade e durante a manhã desta terça-feira (04), adolescentes foram apreendidos em poder de farta quantidade de material entorpecente (drogas).

Ao avistarem a guarnição do PETO da 43ª CIPM, os menores esboçaram atitudes suspeitas. Os militares promoveram abordagem e localizaram em poder de um dos menores material embrulhado pronto para a comercialização.

Ao interrogar o adolescente foi revelado que numa moradia próxima estava escondido uma quantidade maior de drogas.

Prontamente a guarnição destinou até o local acompanhado dos menores e foram localizadas uma quantidade superior a 400 buchas de erva prensada prontas para serem comercializadas.

Os menores e todos o material foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Itamaraju.

Os adolescentes prestaram depoimento e revelaram destalhes sobre as drogas localizadas. Tornou-se comum a utilização de menores em crimes ligados ao tráfico de drogas.

A legislação brasileira assegura às crianças e aos adolescentes o direito à saúde e o acesso às estratégias de redução de danos, conforme preconiza o Sistema de Garantia de Direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n.º 8.069/1990). Mas um projeto de lei é discutido em diminuir a menoridade penal no Congresso Nacional.