Adriane Galisteu abre o jogo sobre suposta desavença com Xuxa: ‘Guerra fria’

A apresentadora Adriane Galisteu esclareceu os rumores de que ainda possui uma desavença com a também apresentadora Xuxa Meneghel. Ela comentou do assunto ao ser questionada no podcast “PodCaras” se era verdade que tinha gravado algum depoimento para o documentário sobre a vida de Xuxa, que será lançado na Globoplay ano que vem. “Não fui convidada, nem estava sabendo [do documentário]”, comentou a apresentadora de “A Fazenda 14”. Aproveitando o gancho, Galisteu declarou: “Quero deixar uma coisa bem clara, não tenho nenhum problema com ninguém. As pessoas vão arrumando treta comigo. No caso da Xuxa, é uma questão mais antiga, mas nunca estive com ela”. As duas namoraram o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu em maio de 1994. O que foi especulado na época é que a Rainha dos Baixinhos tentou reatar com Senna quando ele já estava namorando a apresentadora de “A Fazenda” que, na época, ainda não era conhecida. A família do piloto torcia para ele reatar com Xuxa, que já era famosa na época, pois achavam que Galisteu poderia estar apenas em busca de fama.

A apresentadora da Record disse que possui muitos amigos em comum com Xuxa, mas elas nunca se encontraram para conversar sobre os assuntos do passado. “É muito louco isso, a gente nunca viveu essa experiência. É uma guerra fria. A mesma coisa com a Ana [Hickmann]. Nunca tive a oportunidade de cruzar com ela. Eu fui encontrar a Ana pela primeira vez depois da treta no programa [‘Hoje em Dia’] ao vivo. Não é que a gente conversou antes, foi ali [no palco para anunciar os participantes de ‘A Fazenda 14’]. Ela me recebeu muito bem, com flores no camarim. Cheguei lá, ela me recebeu lindamente e está tudo bem. Somos profissionais, somos mulheres, somos mães, então não tem motivo nenhum para ter essa treta. Não sou dessas de ficar carregando treta comigo, quero mais é resolver tudo”, comentou. O atrito de Galisteu com a artista aconteceu em 2012, quando ela comentou que a apresentadora do “Hoje em Dia” se tornaria uma pessoa melhor quando se tornasse mãe. A declaração não agradou o marido de Ana, o empresário Alexandre Correa, que fez duras críticas a Galisteu. Por fim, a apresentadora disse que já se encontrou com Sasha, filha de Xuxa, em uma festa e elas conversaram muito: “Foi delicioso esse momento e está tudo bem”.