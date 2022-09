Adriane Galisteu defende influenciadores presentes em A Fazenda 14: “São um fenômeno”

É hoje! Nessa terça-feira (13) começa mais uma temporada de A Fazenda! E para alegria dos fãs, ontem (12) ocorreu o programa de pré-estreia do reality rural, onde foram divulgados os nomes de todos os participantes que farão parte da atração. E uma das coisas que chamou a atenção do público, é o grande número de influenciadores digitais que estão presentes no reality.

+ No frio, Mirella esquece de colocar calças e dá empinada polêmica com fio-dental: “Na praia?”

Em entrevista para o portal R7, a apresentadora da Fazenda, Adriane Galisteu, defendeu a presença dos influenciadores no reality. “Eles são um fenômeno recente. Estão cada vez mais presentes porque sabem se comunicar e mobilizar pessoas, duas coisas fundamentais em um reality. Duas peoas desta edição possuem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. A Ruivinha de Marte tem 24 milhões, e a Deolane Bezerra, 22 milhões. Rapaz, isso não é brinquedo”, declarou.

A apresentadora ainda revelou que há uma grande expectativa em relação à advogada e influenciadora Deolane. “Espero muito que ela jogue de verdade. Há grande expectativa em torno dela. Ela mostrou muita força em público no período seguinte à morte do marido, o MC Kevin. Depois, com o direcionamento para as redes sociais, adotou um comportamento mais suave. Espero muito que ela jogue. Por trás desse novo muro há a Deolane de sempre, e espero que essa Deolane reapareça”, afirmou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Conheça os participantes de A Fazenda 14 Nessa segunda (12), aconteceu o programa de pré-estreia de A Fazenda, onde foram revelados os nomes de todos os participantes que farão parte do reality rural, que estreia na noite de hoje (13).

Durante a coletiva de imprensa da Record TV, o público conheceu os 6 primeiros peões: a dançarina Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho, o ator Iran Malfitano, a cantora Anny Bergatin, mais conhecida como Ruivinha de Marte, a atriz Deborah Albuquerque, o ex-ator mirim Thomaz Costa, e a advogada Deolane Bezerra.

Após a coletiva, durante a programação da Record TV, o público conheceu outros dois nomes que farão parte do programa: a ex-BBB Kerline Cardoso e o modelo e ex-namorado da mãe do Neymar, Tiago Ramos.

Já no evento de pré-estreia do reality rural, a apresentadora Adriane Galisteu divulgou o nome de todos os participantes fixos que completam a edição: o ex-participante de “A Casa” Alex Gallete, o ex-Br’Oz André Marinho, a atriz Bárbara Borges, o jornalista Bruno Tálamo, a ex-participante do “De Férias com o Ex” Ingrid Ohara, o ator Lucas Santos, o cantor Pelé Milflow, a influenciadora digital Pétala Barreiros, a ex-dançarina do “Gang do Samba” Rosiane Pinheiro, o ex-participante de “Casamento às Cegas” Shayan Haghbin, a cantora Tati Zaqui, e o ex-participante do “De Férias com Ex” Vini Buttel.

Para completar o time de fazendeiros, cinco participantes estão no paiol disputando uma vaga no reality. O mais peão mais votado fará parte de A Fazenda, completando o time de 21 participantes. No paiol estão: o ex-jogador de futebol André Santos, a dançarina e modelo Bia Miranda – que já estava confirmada no reality rural – a empresária, mãe de MC Gui e ex-participante de “Power Couple” Cláudia Baronesa, o cantor MC Créu, e a atriz Suzi Sassaki.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A Fazenda (@afazendarecord)

Confira as últimas notícias da TV e do mundo dos Famosos:

+ Shark Tank Brasil: Bianca Andrade é uma das convidadas especiais da nova temporada

+ Vestido de Maraisa volta a subir durante show e volume segura para não descer: “Bumbum na nuca”

+ BBB23: Primeiros nomes cotados para o reality são divulgados