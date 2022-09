Adriane Galisteu pede para Record TV aumentar o prêmio de A Fazenda: “Vou lutar muito”

Adriane Galisteu revelou que pediu para que a Record TV aumentasse o prêmio de A Fazenda no próximo ano. Nesta sexta-feira (09), em uma entrevista no Link Podcast, a apresentadora contou que é a favor do aumento do valor do prêmio para que os participantes se entreguem mais durante o reality. Atualmente, o valor pago aos campeão é de R$ 1,5 milhão.

“A experiência [em realities] me deu menos paciência. A gente está aqui para falar sério, levar a sério. Não vem achar que fazer o papel de plantinha, de bonzinho [vai dar certo]… Tem que mostrar quem você é e a que você veio, está valendo uma grana, vai ganhar um milhão e meio”, disse Galisteu.

“Eu sou até a favor que esse prêmio aumente muito. Queria que pagasse R$ 3 milhões. Eu vou lutar muito, falar com nosso patrão, para a gente na próxima A Fazenda pagar R$ 3 milhões”, completou ela. Confira a entrevista completa:

A Fazenda 12: Quando começa? A Fazenda 12 estreia no próximo dia 13 de setembro, a partir das 23h, sob o comando de Adriane Galisteu. Até agora, alguns nomes foram confirmados pela edição. Confira a lista:

Ellen Cardoso, a Moranguinho;

Ruivinha de Marte;

Deborah Albuquerque;

Thomaz Costa;

Iran Malfitano;

Deolane Bezerra;

Kerline Cardoso;

Tiago Ramos.

