Adversária do Brasil, Coreia do Sul é treinada por ex-técnico do Cruzeiro

Coreia do Sul e Brasil se enfrentarão em um amistoso nesta quinta-feira (02), às 8h, no Seoul World Cup Stadium, em Seul. Desde 2018, a Seleção Sul-Coreana de Futebol é treinada pelo técnico Paulo Bento, ex-Cruzeiro.

O português de 52 anos foi o último treinador europeu a comandar o time celeste, e havia sido também o último estrangeiro assumir o cargo antes da chegada do uruguaio Paulo Pezzolano, em janeiro deste ano.

Ao contrário do xará sul-americano, que vem se destacando nesta temporada, Bento sofreu com a adaptação ao futebol brasileiro e deixou o clube após apenas dois meses.

Durante os 17 jogos em que esteve à frente da Raposa, entre maio e julho de 2016, ele obteve seis vitórias, três empates e oito derrotas – aproveitamento de 41,18%.

O profissional foi demitido do Cruzeiro devido ao desempenho ruim do time na Série A. Naquele momento, a equipe estava na 19ª posição e lutava contra o rebaixamento.

Passagens por Sporting e Portugal antes de chegar ao Cruzeiro

Antes de virar treinador, Bento foi um meio-campista com carreira sólida no futebol português. Durante os seus anos como jogador, ele passou por grandes clubes, como Benfica e Sporting, e representou Portugal na Eurocopa de 2000 e na Copa do Mundo de 2002.

Um ano após sua aposentadoria, em 2004, Paulo foi contratado como treinador do Sporting, equipe que treinou durante quatro anos. Em 2010, ele assumiu o comando técnico da Seleção Portuguesa, e participou da Eurocopa de 2012 e da Copa do Mundo de 2014.

Anos vitoriosos na Seleção da Coreia do Sul

Após a demissão do Cruzeiro, Paulo Bento voltou à Europa, onde treinou o Olympiacos, da Grécia. Antes de chegar à Coreia do Sul, em agosto de 2018, ele ainda teve uma breve passagem pelo futebol chinês.

Na Seleção Sul-Coreana, o técnico vem tendo um desempenho positivo. Em 43 jogos no cargo, seu aproveitamento é de 72% – 28 vitórias, dez empates e cinco derrotas.

Além de classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2022, lá Paulo foi campeão do Campeonato do Leste Asiático, em 2019. Em julho, os coreanos disputarão novamente o torneio.