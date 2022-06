Advogado explica resultado do processo entre Johnny Depp e Amber Heard

Após a decisão do júri que Amber Heard difamou Johnny Depp, muitos se perguntaram qual era o real impacto da decisão na vida das celebridades. Segundo o advogado Francisco Gomes Junior, presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais), existem duas interpretações para o caso: a jurídica e a de reputação, explicitada abaixo.

“Ao longo de meses, o ex-casal expôs-se mutuamente, revelando detalhes íntimos que ferem a reputação um do outro. Amber revelou que Depp a agredia com frequência, inclusive impondo violência sexual a ela. Depp, por sua vez, acusou Amber de difamação e danos a sua imagem que o levou a perder trabalhos importantes, como o seu papel no próximo filme da franquia Piratas do Caribe. E ambos saíram expostos como um casal que consumia drogas e promovia festas que descambavam para orgias. Em resumo, expuseram a intimidade e tiveram a imagem prejudicada”, conta.



Na parte jurídica, nenhum dos dois obteve o que pretendia. Depp pedia indenização de U$ 50 milhões por conta de um artigo escrito pela ex-companheira para o jornal Washington Post, em que ela falava sobre relacionamento abusivo e Amber pleiteava indenização de U$ 100 milhões por ter sofrido violência doméstica, de ordem física e psicológica.

Ao final do processo, condenou-se Amber Heard a pagar U$ 15 milhões a Johnny Depp, em um resultado que não parece satisfatório a nenhuma das partes e, certamente, é mais prejudicial para a ex-mulher.

“Tecnicamente, o júri entendeu que as acusações de abusividade feitas por Amber não foram comprovadas e que ela deve indenizar Depp por danos compensatórios (a perda de trabalho que ele teve) e danos punitivos (uma sanção pelas falsas acusações). Já Depp, deverá pagar U$ 2 milhões por ter difamado Heard, sob a falsa acusação de que ela teria enganado policiais. Não me parece que o caso tenha um vencedor absoluto, tenho a impressão que ambos devem ter percebido que armaram uma arapuca para si mesmos”, conclui o advogado.

