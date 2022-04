Advogados de influencers contestam versão da polícia sobre drogas e arma em carro

Ao contrário do que a polícia divulgou sobre as prisões das influencers Laylla Cedraz e Adrian Grace, os advogados delas disseram que nada foi encontrado pelos policiais militares durante duas revistas no carro e que, inclusive, as influencers acompanharam o trabalho dos PMs. Já a versão oficial diz que ambas tentavam fugir numa picape de luxo com cocaína e armas, após as mortes dos namorados em confronto com a polícia na última terça-feira (12) na cidade de Jaguaripe, no Recôncavo.

“Não existiu fuga nenhuma. Na hora, elas tinham ido ao mercado. A Polícia Militar realizou a abordagem duas vezes. Uma quando elas deixavam o mercado e outra no caminho de volta para a pousada e nada foi encontrada dentro do veículo. Mas no momento em que elas prestavam depoimento na delegacia de Santo Antônio de Jesus, a Polícia Militar alegou que houve uma nova revista num veículo e que foi encontrada essa droga. Vale frisar que nas duas primeiras abordagens, os policiais militares convidaram elas para acompanhar a vistoria no veículo e nada foi encontrado”, declarou Paulo Gilberto, advogado de Laylla Cedraz, que se pronunciou pela primeira vez após sair da prisão. Ela fez uma sequência de postagens em sua página no Instagram defendendo o namorado, Felipe Augusto, morto pela polícia em Jaguaripe.

Segundo a Polícia Militar, em um fundo falso da picape Toro estavam 1kg de cocaína, além de duas pistolas (uma 9mm e outra .45), R$ 202 em espécie, e outros objetos. “Se isso tudo realmente foi encontrado nessa terceira revista, ela (Laylla) não tinha conhecimento. Até porque lá, ela simplesmente estava acompanhando a outra moça (Adrian), a esposa do outro rapaz, dono do carro. Vou questionar nos autos. Isso tudo será abordado durante as audiências de instrução”, declarou Psulo Gilberto.

Advogado de Adrian, Otto Lopes disse que registros das revistas poderão inocentar as duas mulheres. “Nada foi encontrado com elas. As câmaras de monitoramento do local em que elas estavam vão provar. E a gente está aguardando prosseguimento do inquérito, pra comprovar a inocência da minha cliente e que isso não tem nada a ver com a situação”, disse ele, informando em seguida qua Adrian só irá falar quando foi encerrada a investigação.

Coordenador da 4° Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/ Santo Antônio de Jesus), o delegado Joaquim José disse que todo o material encontrado no carro onde as influencers estavam decorreu de uma única abordagem. “Foi uma revista normal, pois se sabia que as mulheres estavam com os dois indivíduos que pessoas relataram que estavam armados dentro de uma pousada. Um deles tinha mandado de prisão. Como a PM tinha conhecimento que as duas estavam acompanhando os dois, obviamente que se procurou interceptar o veículo e fazer uma revista normal, um procedimento padrão, que é feito tanto pela Polícia Militar, quanto pela Polícia Civil, e dentro dessa verificação tinha dentro do carro droga e armas”, declarou.

O delegado disse que a defesa das acusadas quer “desqualificar a investigação”. “Claro que os advogados vão alegar que a droga não pertencia a elas. Aquela coisa que a gente sabe que o advogado vai procurar defender, né? Mas existia droga, estava dentro do veículo. As informações que foram passadas pelos policiais militares que a droga estava dentro do veículo, que estava sendo utilizado na fuga pelas quando aconteceu a troca de tiros”, declarou.

Abatida

O advogado de Laylla disse que a influencer está abatida. “Ela está sem chão, perdeu o namorado. Ainda está tentando se recuperar, colocar os pés no chão. Ela está sem acreditar no que aconteceu (na morte do namorado). Não voltou a trabalhar”, declarou Paulo Gilberto. A loja de Laylla em Feira de Santana também não abriu.

Laylla tem 23 anos e namorava Felipe Augusto, um dos mortos em uma troca de tiros com a polícia na última segunda (11), em Jaguaripe. Apesar de estar emocionalmente abalada, segundo o advogado, ela realizou várias postagens nos stories do Instagram, negando que o namorado tivesse envolvimento com o crime e trocado tiros com a polícia.

“Não existiu troca de tiro e sim covardia, nem prender eles queriam. Nem algema eles tinham. Felipe não tinha arma nenhuma, nem droga, isso tudo eu vou explicar pra vocês amanhã. Felipe tinha ficha limpa! Se fosse abordado ia sair porque não deve nada (sic)”, escreveu em uma das postagens.

Em uma sequência de fotos e vídeos, Laylla mostrou a rotina com Felipe trabalhando na loja de roupas que ela mantinha no centro de Feira. Em alguns vídeos, ele aparece fazendo entregas e cuidando sozinho da loja. “Felipe até os pacotes ele fazia dos envios! Sempre procurava fazer as coisas na loja o dia todo. Fazia as entregas de moto até na chuva. Felipe não tinha envolvimento nenhum com nada gente! Nada. Felipe tava na vida em paz! Não sei como nem pq Deus permitiu esas tragedia com ele (sic)”, desabafou.

Laylla lamentou a morte do namorado e disse que perdeu “o amor da vida”: “Amanhã assim que eu tiver “bem” para falar aqui vou falar sobre tudo. Sobre verdades e mentiras e tudo que aconteceu. Hoje eu só consigo lamentar a perda do amor da minha vida. Que era um menino bom. Não era nada disso que vocês tão pensando! É quem julgou, vai pagar aqui na terra (sic)”.

Em um dos posts, Laylla diz que Felipe tinha “deixado o passado para trás”. “Desde o dia 5 de dezembro que Felipe largou tudo pra tá comigo na nossa loja, passamos por muitas dificuldades mas ngm viu. Ficamos de pé, tomando chuva de moto meses, quem trabalhava na época sabia da situação, até funcionários nós botamos pra fora. Passamos momentos difíceis, mas a gente venceu. Felipe largou todo o passaod der, passado não é lugar de referência! O que importa é o que ele se tonrou desde o dia 5 de dezembro de 2020 (sic)”, afirmou.

Facção

Embora as postagens de Laylla defendam a honra do nomorado, a Polícia Civil disse que Felipe e Agnaldo faziam parte da facção Comando Vermelho (CV) que vem agindo em Feira de Santana. Inclusive, Agnaldo era o líder da organização criminosa no município. “Ele era o zero um da facção. Fazendo uma analogia, ele seria o presidente de uma empresa”, declarou o tenente coronel Edmundo Assemany, comandante do 14° Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus.

Logo após as mortes de Agnaldo e Felipe, começaram a circular mensagens decretando toque de recolher em Feira de Santana, principalmente no bairro Novo Horizonte, que é considerado o reduto do CV na cidade. “Mas não passou de boato. O policiamento foi reforçado e não registramos nenhum reflexo na rotina dos moradores e comerciantes”, acrescentou o tenente-coronel.

Crimes na pousada

Dono da Pousada Paraíso Perdido, o empresário baiano Leandro Troesch morreu com um tiro na cabeça no dia 25 de fevereiro. De acordo com informações da Polícia Militar, Leandro foi encontrado caído e com o ferimento provocado pelo tiro na própria pousada. Eles isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para remoção do corpo e realização da perícia.

Leandro foi preso em fevereiro do ano passado, ao lado da companheira Shirley da Silva Figueredo. O casal estava na pousada quando foi surpreendido pela polícia e, na época, a defesa lutava pela prescrição dos crimes, cometidos em 2001. Eles foram sentenciados pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro contra a uma mulher em Salvador.

Leandro e Shirley viviam uma vida normal, apesar de terem sido condenados em segunda instância pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) em 2010 a 14 e 9 anos de prisão, respectivamente, em regime fechado. Apesar disso, os dois estavam foragidos, mas viviam publicando fotos normalmente nas redes sociais.

Billy, funcionário de Leandro Silva Troesch, foi assassinado a tiros no mesmo dia em que prestaria depoimento sobre a morte do patrão. A vítima foi encontrada morta no dia 6 de março, no distrito de Camassandi, no mesmo município. O delegado Rafael Magalhães detalhou que a vítima era amigo e considerado o “braço direito” do empresário Leandro Silva Troesch. Billy chegou a ser ouvido pela polícia após a morte de Leandro, mas seria ouvido mais uma vez no dia 6.