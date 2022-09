Afastado do SBT, Silvio Santos volta ao Jassa e posa em foto com Ratinho

O dono do SBT, Silvio Santos, de 91 anos, foi visto nesta quinta-feira, 8, ao lado do apresentador Ratinho. No Instagram, os dois posaram para uma foto no salão de cabeleireiro Jassa. “Saudades do meu chefe”, escreveu Ratinho na publicação. De imediato, fãs deixaram mensagens carinhosas a Silvio. Ele está afastado da televisão desde junho. Na época, a família do comunicador disse que o dono do SBT estava bem, mas não revelou o real motivo do afastamento. Antes disso, Silvio Santos ficou longe dos programas por quase dois anos, após o início da pandemia. O retorno dele aconteceu em julho do ano passado. No entanto, o apresentador pegou Covid-19 e voltou para casa. Ele resolveu voltar para a emissora em abril de 2022, mas dois meses depois se afastou mais uma vez.

