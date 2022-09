Affair? Ex de Munik Nunes vai ao Rock in Rio acompanhado

O empresário Daniel Cotrim fez a fila andar. Ele esteve no Rock in Rio no sábado (10/9) acompanhado de Tamires Assis.

Tamires é modelo, administradora e influenciadora digital. Ela esteve na minissérie Dois Irmãos, em 2015, e também participou do concurso Bailarina do Faustão no mesmo ano, ambos na TV Globo.

Daniel Cotrim é empresário, influenciador, DJ e é ex de Munik Nunes, campeã do BBB 16 e ex-Power Couple. No ano passado eles viveram um affair.

