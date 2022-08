Afro Fashion Day retorna ao presencial com tema capoeira; veja novidades

A largada foi dada e é com toda felicidade que podemos dizer: o Afro Fashion Day 2022 já começou e está cheio de novidades para esta que será a oitava edição do evento promovido pelo jornal CORREIO. Nesta quinta-feira (25), a equipe de produção do evento recebeu estilistas e líderes de agências de modelo para apresentar o tema, datas e os primeiros detalhes do evento.

O tema deste ano pede muito ritmo, jogo de cintura e ginga. O som é de pandeiro, atabaque, com ritmo de maculelê. Quem estiver no Afro Fashion Day 2022 tem que entender do paranauê: o tema nesta temporada é a Capoeira. E foi bem aceito pelos mais de 25 profissionais que estiveram na sede da Rede Bahia para apresentação.

“Pela primeira vez eu recebo o tema com muita ideia, já visualizando muita coisa. O presencial será muito bacana porque tivemos a expectativa no ano passado e esse presencial é importante para fomentar a troca entre criadores e eventos”, conta a empresária e designer Ana Paula Pereira, fundadora da By Aninha, que está no AFD desde a primeira edição.

Ela também comemorou a possibilidade de poder voltar a fazer reuniões e eventos presenciais após dois anos de hiato impostos pela pandemia. Nas últimas duas temporadas, o CORREIO optou por fazer o evento no modelo Fashion Film, em nome das medidas sanitárias de contenção ao coronavírus, mas agra ele vai voltar às ruas da cidade.

Analista de marketing do Estúdio CORREIO, Nelson Pereira comemorou o retorno e deu mais detalhes sobre a escolha do tema. “Estamos falando de um tema que conversa completamente com o projeto, uma arte que também é luta, resistência, expressão artística. Está tudo muito interligado. Há uma conexão brilhante do tema com o projeto e nossos artistas. Nos dá a certeza de fazer um trabalho lindo”, declara.

Seletivas nos Bairros

Com a volta do presencial, também acontece o retorno de uma das grandes marcas do Afro Fashion Day: a seletiva nos bairros, que vai ganhar novidades. Fundadores da Focus Moda e da agência One Models, respectivamente, Jonas Bueno e Pepê Santos vão acompanhar a galera bem de perto e oferecer oficinas de passarela e outros minicursos profissionalizantes para quem quer começar na área de moda.

“A seletiva de bairro vem para mostrar e trazer esse talento perdido na periferia, no bairro. As vezes o jovem tem receio de se achar bonito e modelo. O AFD possibilita participar de um grande evento começando do bairro, com profissionais fazendo uma pré-avaliação, educando”, diz Pepê Santos.

A edição Capoeira do Afro Fashion Day também vai dar uma oportunidade para novas marcas. Um processo seletivo para que um novo negócio seja incorporado ao AFD está sendo preparado e trará novidades em breve.

Para Céu e Júnior Rocha, donos da Meninos Rei, todas as novidades aquecem o coração. Eles explicam que o Afro Fashion Day é parte importante na trajetória da marca que faz sucesso em passarelas gigantes Brasil afora.

“Toda ação corrobora com nossos ideais, alimenta nossa fonte africana, de onde vem nossas inspirações. Falar de África é falar de capoeira, falar de Bahia e dá para explorar várias vertentes desse ritmo que é um elemento sagrado. Estamos super empolgados e muito felizes”, explica Céu, que é complementado pelo irmão: “Participamos do AFD desde o primeiro ano. Estamos felizes com o tema, que tem tudo a ver com a Bahia, com o nosso trabalho, com representatividade”.

Já, Madá, da Negrif, comemora a possibilidade de viver o calor humano de uma equipe que já tomou ares de família depois de tanto tempo trabalhando em conjunto. Estar ali foi um símbolo da resistência do Afro Fashion Day e das pessoas que fazem da passarela mais negra do Brasil uma realidade. A Capoeira vai celebrar a vida do AFD, mesmo após dois anos tão difíceis. Uma festa com a nossa cara: com gingado, negritude, talento, esperança e muita fechação.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Shopping Barra.