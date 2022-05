Agência Bob conquista conta da a+ Medicina Diagnóstica São Paulo

A Agência Bob anuncia a conquista da conta full service das unidades de atendimento da a+ Medicina Diagnóstica São Paulo, do Grupo Fleury. A partir de agora, a Bob é responsável pelo planejamento, criação e desenvolvimento de campanhas, veiculação em mídia on-line e off-line, gerenciamento de conteúdos para redes sociais diversas, business intelligence (BI) e monitoramento de dados do anunciante.

Segundo Nathan Leitão, sócio e Head de Operações e Projetos da Bob, um dos pontos fortes apresentados pela agência na concorrência pela conta é relacionado à metodologia de trabalho.

“Propusemos uma atuação muito baseada em OKRs (Objectives and Key Results) e com os principais SLAs (Service Level Agreement) já alinhados no início do projeto. Com a experiência que adquirimos principalmente com a conta do Google, onde temos todas as entregas mapeadas de perto, conseguimos acompanhar e otimizar os resultados e garantir a eficiência operacional do time”, afirma.

“Temos grandes perspectivas com o cliente. As metas são desafiadoras e seu atendimento nos consolida como uma agência com grande experiência no segmento de saúde no mercado nacional, onde atendemos as contas do Hospital Sírio-Libanês e da SulAmérica. A marca de medicina diagnóstica chega para integrar esse núcleo na agência”, ressalta Leitão.

