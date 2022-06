Agência internacional concede uma de suas maiores notas ao Sicoob

O Sicoob acaba de receber uma ótima notícia! A Fitch Ratings, uma das três maiores agências de classificação de risco de crédito do mundo, aumentou a nota do Sicoob de ‘AA-(bra)’ para ‘AA(bra)’ no Rating Nacional de Longo Prazo. Já no Rating de Curto Prazo, o Sicoob teve a nota ‘F1+(bra)’, grau elevado de investimento.

Isso significa que, aos olhos do mercado, o Sicoob vem apresentando uma saúde financeira exemplar e se torna ainda mais confiável diante dos olhos criteriosos de investidores em todo mundo, consolidando-se como uma das maiores instituições financeiras do Brasil.

Para a Fitch, a nova classificação se deve a uma série de avanços, melhorias e investimentos da instituição financeira cooperativa, como a unificação da marca, dos sistemas, controles e da governança; o aumento do Fundo de Proteção Sicoob; a adesão de 11 cooperativas centrais a uma responsabilidade solidária para os repasses do BNDES; entre outras mudanças positivas.

A qualidade de crédito, rentabilidade, capitalização e funding (liquidez), bem como o índice de capital regulatório foram alguns dos indicadores mais bem avaliados pela agência, contribuindo para a elevação da nota.

Confira o rating completo no site .

Por | Sicoob