Agente da Polícia Civil é morto a tiros dentro de carro em Itamaraju

Um agente aposentado da Polícia Civil da Bahia, foi assassinado durante o período noturno desta quinta-feira (01) de setembro, na região central de Itamaraju.

A vítima foi identificada pela polícia por Edvaldo Marinho que ocupava um veículo Fiat Grand Siena, de cor preta e placa policial NZV-8373, licenciado no município.

Relatos dão conta que dois indivíduos armados, cercaram a vítima e abriram fogo. Após o crime, os criminosos deixaram o local em disparada a pé, rumo a uma escadaria que dá acesso outro bairro.

As autoridades policiais foram notificadas e guarnições da PM, estiveram no local, além de mobilizar o SAMU, que confirmaram o óbito.O local do assassinato foi isolado, sendo autorizado uma guia de levantamento cadavérico.

O corpo foi removido pelo servidor público Anderson Barbosa e encaminhado ao IML local onde exames periciais deverão ser efetuados.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pela polícia, que deverá instaurar inquérito para identificação dos autores do assassinato.

Colegas da segurança pública lamentam a morte de Edvaldo, que era considerado engajado no trabalho.