Agente de saúde tira a própria vida em comunidade indígena

Um homem de 43 anos tirou a própria vida, no final deste domingo (03), na região do Parque Nacional do descobrimento, nos limites dos municípios de Porto Seguro, Itamaraju e Prado.

Josivaldo de Almeida Souza, que prestava serviço como Agente Comunitário de Saúde à população indígena, foi encontrado com uma corda envolvendo o pescoço.

Familiares relataram que a vítima apresentava sinais vitais. Onde socorreram o homem e lhe encaminharam para o hospital municipal de Itamaraju.

No entanto, a vítima não resistiu e teve a morte confirmada na unidade médica.

A polícia civil autorizou o levantamento cadavérico e os familiares prestaram depoimento com informações sobre a vítima.

O corpo foi transferido para o IML do município, realizado pelo servidor público Anderson Barbosa.

As autoridades qualificaram o caso como suicídio.