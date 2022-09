Agora é oficial: conheça os 24 participantes de A Fazenda 14

A coluna LeoDias participou da pré-estreia de A Fazenda 14 nesta terça-feira (12/9), na tela da Record TV, que divulgou todos os famosos da décima quarta temporada da atração. Dos 24 nomes, este espaço já havia revelado nove deles com exclusividade: Pétala Barreiros, Deborah Albuquerque, Deolane Bezerra, Thomaz Costa, André Santos, Lucas Santos, Kerline Cardoso, Ruivinha de Marte e Baronesa.

Elenco original do reality rural: Vini Büttel (De Férias com o Ex)

Tiago Ramos (ex-padrasto de Neymar)

Thomaz Costa (ex-Carrossel)

Tati Zaqui (funkeira)

Rosiane Pinheiro (Atriz, dançarina e musa da Copa)

Pétala Barreiros (influenciadora)

Lucas Santos (ex-Carrossel)

Kerline Cardoso (ex-BBB)

Iran Malfitano (ator)

Ingrid Ohara (influenciadora)

Ruivinha de Marte (funkeira e tiktoker)

Shayan Haghbin (ex-Casamento Às Cegas)

Ellen Cardoso (Moranguinho, esposa de Naldo)

Deolane Bezerra (influenciadora)

Deborah Albuquerque (ex-Power Couple)

Alex Gallate (Ex-A Casa)

Bruno Tálamo (repórter)

André Marinho (ex-Broz e Power Couple)

Barbara Borges (atriz e ex-paquita)

Mauricio Lourenço (Pelé Milflow)

Participantes do Paiol: Claudia Baronesa (ex-Power Couple)

MC Creu (cantor e ex-Power Couple)

Suziaine Martins (ex-Teste de Fidelidade)

Bia Miranda (influencer)

André Santos (ex-jogador de futebol)

Os cinco participantes do Paiol (que perdeu o patrocínio do Tik Tok) disputarão por uma vaga no elenco do reality rural da Record TV através de uma votação no site oficial da emissora.

