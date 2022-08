Agora é possível jogar God of War no Xbox

Parece que o Deus da Guerra está literalmente chegando em todas as plataformas, após ser exclusivo do PlayStation por um longo período, o jogo também foi lançado no PC via Steam e Epic Games Store.

God of War (2018) é um dos jogos mais bem avaliados do Steam em 2022 e como é um jogo tão querido pelos jogadores, não tem como negar que seria muito interessante ver esse título no Xbox.

Bem, isso QUASE aconteceu, pois foi encontrado uma versão do jogo na loja do Xbox, no entanto, estamos falando de uma cópia mal feita e toda bugada. A versão desse God of War é chamada de “War Gods Zeus of Child” e você pode comprar por R$15,45.

Infelizmente a versão God of War do Xbox foi removida e não pode mais ser comprada na Xbox Store. O motivo da remoção não foi divulgado, mas nem precisa pensar muito para saber o motivo.

Ao entrar na página do jogo, temos a seguinte mensagem: “A página solicitada não foi encontrada.”