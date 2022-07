Agora você pode rodar jogos de PC no seu console Xbox

O Xbox Series X é um console bastante versátil, especialmente devido aos esforços contínuos do Xbox com compatibilidade com versões anteriores e geralmente melhorando toda a sua biblioteca de jogos, independentemente da época. No entanto, você sabia que a coisa pode rodar o Windows 98 e até mesmo alguns jogos de PC da época? Bem, nem nós, mas isso é bastante impressionante.

O pessoal da Digital Foundry decidiu testar o emulador de software ‘RetroArch’ no Xbox Series X. Tecnicamente, você deveria ser um desenvolvedor do Xbox para acessar isso ( portanto, não endossamos necessariamente tentar você mesmo! ) e você precisará se inscrever no programa Microsoft Partner pago e ativar o ‘Modo Desenvolvedor’ para que seu sistema o ative. No caso da DF, em vez de jogar diretamente jogos emulados pelo RetroArch, eles usaram o programa para instalar o software Windows 98.

Além da novidade de realmente inicializar o Windows 98 em um console moderno (o que ainda é incrível toda vez que pensamos nisso), o canal decidiu testar alguns jogos, rodando na versão mais antiga do Windows. As jogadas de Turok , Command & Conquer , Quake 2 e outros foram bem sucedidas, embora o ato de carregá-los no software exija um pouco de confusão (você precisa criar arquivos ISO e transferi-los – infelizmente, a unidade de disco do Xbox pode não leia os discos originais).

Claro, este não seria um vídeo do Digital Foundry sem algumas comparações de desempenho, então a equipe fez exatamente isso. O vídeo compara o hardware da época com a emulação do Xbox Series X e, embora o console geralmente fique para trás devido ao fato de estar literalmente emulando uma versão inteira do Windows e, em seguida, um jogo em cima disso, ele se sai muito bem no geral.