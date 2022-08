Agosto Dourado: Anápolis (GO) incentiva doação e aleitamento materno

Goiânia – Para dar mais visibilidade à campanha Agosto Dourado, criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para simbolizar a luta pela amamentação, o município de Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana, preparou uma programação dedicada ao tema. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

Com o tema “Fortalecer a amamentação: educando e apoiando”, o Banco de Leite Humano e a Diretoria de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolvem ações de incentivo ao aleitamento materno e também à doação de leite.

“O aleitamento materno é a melhor fonte de nutrição infantil, sendo capaz de reduzir a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos”, ressalta a coordenadora do Banco de Leite Humano, Eliene Monteiro. Além disso, protege a criança de doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias, reduzindo o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes, sobrepeso e obesidade na vida adulta.

Eliene destaca que, apesar do reforço durante o Agosto Dourado, a conscientização é feita constantemente pela equipe em unidades de saúde, instruindo e ressaltando a relevância da doação. Ela explica que a escolha das doadoras é feita por triagem.

Após a divulgação, é feito o cadastro de todas as mães que desejam doar. Elas recebem atendimento individual para saber sobre rotina e histórico de saúde, entre outras condições, e claro, as informações necessárias para a coleta segura.

O leite coletado passa por um processo de pasteurização e análise de qualidade. Todo cuidado é tomado para que os bebês recebam um produto bom e nutritivo. Algumas mães possuem problemas familiares e psicológicos que podem atrapalhar no resultado do leite produzido. Com o atendimento em psicologia, implantado pela atual gestão, as doadoras contam com um apoio que faz toda a diferença.

Em domicílio A cada dia da semana é feito um atendimento domiciliar às doadoras ativas. Os profissionais responsáveis realizam um rodízio nos bairros e passam nas casas recolhendo o leite. O Banco de Leite Humano do município é responsável pela coleta, processamento e controle de qualidade do leite que, depois de pasteurizado, é doado para unidades como a Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva e a UTI Neonatal e Pediátrica da Santa Casa.

Desde dezembro de 2018, o Banco de Leite Humano Elaine Miriam de Oliveira possui sede própria, no Bairro São Joaquim, e teve a assistência ampliada às gestantes, mulheres pós-parto e em fase de amamentação, e também às crianças.

Para isso, conta com uma equipe multidisciplinar composta por especialistas em pediatria, psicologia, enfermagem, odontologia e odontopediatria. Esse último ainda oferece a frenectomia, uma pequena cirurgia que consiste em cortar e remover o freio, que é uma “prega” fina de tecido fibroso (tipo membrana), presente na boca do bebê, conforme orientação médica.

Programação:

12 de agosto

09h – Atividades para gestantes na unidade de saúde Filostro Machado; 15 de agosto

08h30 – Atividades para gestantes na unidade de saúde São Carlos

15h – Atividades para gestantes na unidade de saúde Calixtópolis; 16 de agosto

08 – 08h30 – Atividades para gestantes na unidade de saúde do Anexo Itamaraty; 17 de agosto

09h – Atividades para gestantes na unidade de saúde Jardim Alexandrina;

13h30 – Mamaço e Shantala para gestantes e lactantes. Ação promovida por meio de parceria entre a Prefeitura (Banco de Leite Humano) com a ONG Mamães de Anápolis, Maternidade Dr. Adalberto e Santa Casa Anápolis. Local: Parque Ipiranga. 18 de agosto

08h – Atividades para gestantes na unidade de saúde do Arco Verde;

08h30 – Atividades para gestantes na unidade de saúde da Vila Fabril;

09h – Palestra e atividades nas unidades de saúde do Santo Antônio e João Luiz de Oliveira;

14h – Palestra sobre aleitamento materno para grupo de gestantes na unidade de saúde Santa Maria de Nazareth; 19 de agosto

08h30 – Atividades para gestantes na unidade de saúde do Recanto do Sol;

13h – Atividades para gestantes na unidade de saúde do Jardim Suíço;

14h – Palestra e atividades para grupo de gestantes nas unidades de saúde Paraíso e Branápolis; 23 de agosto

08h – Palestra sobre aleitamento materno para grupo de gestantes na unidade de saúde do Bandeiras e Souzânia; 24 de agosto

08h – Atividades para gestantes na unidade de saúde do Calixtolândia;

09h – Atividades para gestantes nas unidades de saúde Santa Izabel, Bairro de Lourdes e São Lourenço;

14h – Atividades para gestantes na unidade de saúde do São Vicente; 25 de agosto

09h – Atividades para gestantes nas unidades de saúde Vivian Parque, Interlândia e Parque dos Pirineus;

09h30 – Atividades para gestantes na unidade de saúde do Maracananzinho; 26 de agosto

08h – Atividades e palestra sobre aleitamento materno para grupo de gestantes nas unidades de saúde do Adriana Parque e da Vila Norte; 30 de agosto

07h30 – Atividades para gestantes na unidade de saúde do Setor Tropical;

08h – Atividades para gestantes na unidade de saúde do Jardim das Américas;

08h30 – Atividades para gestantes na unidade de saúde da Vila Formosa;

09h – Palestra sobre aleitamento materno para grupo de gestantes na unidade de saúde do Maracanã. Com informações da Prefeitura de Anápolis

