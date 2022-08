Agredida! Yasmin Brunet expõe briga com famosa e faz desabafo: “Cotovelada e empurrão”

Na última sexta-feira (10), a modelo Yasmin Brunet, ex-esposa do surfista Gabriel Medina, revelou em entrevista ao ‘PocCast’, que foi agredida por uma famosa enquanto curtia uma balada em São Paulo.

Sem citar nomes, Brunet contou que levou empurrões e cotoveladas da jovem, mas garantiu que preferiu fingir que nada estava acontecendo e evitar maiores problemas.

“Eu levei cotovelada. Você lembra? Eu levei cotovelada e empurrada da pessoa querendo chamar atenção e eu plena só tomando ali, dançando, fingindo que não tava sentindo nada, porque quem eu não gosto, pra mim nem existe”, disse ela. Confira a entrevista completa:

Após a repercussão do assunto, a página “Segue a Cami”, do Instagram, afirmou que a famosa responsável pelas agressões seria a ex-esposa do cantor Kevinho, Gabriela Versiani.

De acordo com o veículo, as duas estavam no bar ‘Santo Cupido’, na capital paulista, quando a morena supostamente se envolveu em um climão com Brunet. No entanto, as informações não foram confirmadas pelas celebridades. Confira o post:

Foto: Reprodução/Instagram ‘Segue a Cami’

Yasmin Brunet revela que enxergava espíritos Ainda durante o bate-papo, Yasmin Brunet desabafou sobre momentos delicados que enfrentou durante sua infância, quando enxergava espíritos.

Na ocasião, a modelo contou que sua mãe tomou diversas providências para que os episódios sobrenaturais parassem de acontecer.

“[…] Minha mãe chamou todo tipo de religião pra benzer a casa, orar, fazer eu parar de ver porque era horrível. Eu via em forma de gente. Teve uma vez que vi um monte de pedaço de corpo do lado da minha cama. Era muito ruim e eu era muito nova”, contou.

