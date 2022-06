Águia Branca celebra o São João com ações nas rodoviárias

A marca entra no clima com decoração nas agências; Passageiros vão ganhar guloseimas típicas, cupons de desconto e brindes exclusivos

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, entra de cabeça nas festividades do São João, festa tão tradicional no Nordeste do país.

Depois de dois anos sem as comemorações, a marca preparou muitas novidades para surpreender os passageiros nesse retorno, especialmente nos destinos atendidos pela empresa nos estados da Bahia e de Pernambuco. Com cupons de desconto, brindes, doces e outras surpresas, a Águia Branca convida seus passageiros a viver toda a experiência da região.

A campanha institucional, assinada pela agência Hagens, faz uma homenagem ao Nordeste ao trazer elementos da cultura, como o cordel e o forró. A festa de São João une tradição, famílias, histórias e reencontros, mostrando a sua força cultural através da grande mistura das tradições e folclores de cada região do nordeste que permeiam as comemorações.

Para entrar no clima, a Viação Águia Branca decorou parte das agências de maneira e está recebendo os clientes guloseimas típicas, como cocada, paçoca, pé de moleque, e raspadinhas com descontos que podem chegar até 70% na compra de passagens online. Além disso, ônibus envelopados com a arte especial do São João passaram a circular no último fim de semana pelas linhas Salvador x Aracaju, Salvador x Petrolina e Salvador x Ilhéus