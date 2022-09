Ah não! Esses jogos vão deixar o Xbox Game Pass em breve

A Microsoft revelou discretamente o próximo catálogo de jogos que deixarão o Xbox Game Pass no final de setembro de 2022 e, mais uma vez, temos muitas partidas a caminho, incluindo Subnautica: Below Zero e OG Slime Rancher!

Lembre-se de que o Slime Rancher está sendo substituído pelo Slime Rancher 2 no Xbox Game Pass ainda este mês. Além disso, você deve se lembrar que o Aragami 2 deveria deixar o Game Pass em 15 de setembro, mas o desenvolvedor do jogo confirmou que agora permanecerá no serviço no futuro próximo.

As datas abaixo são principalmente pontos de interrogação no momento, pois a Microsoft não revelou os horários exatos, mas 30 de setembro parece provável – além dos dois jogos Dirt, que estão confirmados para deixar o EA Play no início de outubro.

Aqui está a lista completa de jogos programados para sair no final de setembro de 2022:

Data Jogo Plataforma 30 de setembro? AI: The Somnium Files Console, PC 30 de setembro? Astria Ascending Console, PC 30 de setembro? Dandy Ace Console, PC 30 de setembro? Going Under Console, PC 30 de setembro? Lemnis Gate Console, PC 30 de setembro? Slime Rancher Console, PC 30 de setembro? Subnautica: Below Zero Console, PC 30 de setembro? The Procession To Calvary Console, PC 30 de setembro? Unsighted Console, PC 30 de setembro? Visage Console, PC 3 de outubro Dirt Rally Console 3 de outubro DiRT 4 Console

Como sempre, os membros do Xbox Game Pass podem obter um desconto de (pelo menos) 20% nesses títulos antes de serem removidos.