Ainda sem convencer, Atlético-MG e Flamengo se enfrentam no Mineirão

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (19), a partir das 16h (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

As duas equipes não vivem o melhor momento na temporada. O Galo não venceu nas últimas quatro rodadas (três empates e uma derrota). Embora os rubro-negros tenham vencido o Cuiabá por 2 a 0 no seu último compromisso pela competição nacional, antes disso haviam emendado três derrotas seguidas.

Nesta sexta (17), mais um dia de muito trabalho aqui no CT! 🔴⚫️💪#VamosFlamengo 📸: @gilvandesouza9 /CRF pic.twitter.com/9DPPugRMhn — Flamengo (@Flamengo) June 17, 2022

Na tabela de classificação, o Atlético-MG aparece na 6ª colocação, com 18 pontos conquistados, já o Flamengo se encontra na 10ª posição, com 15 pontos.

Este ano, mineiros e cariocas já disputaram uma taça, a da Supercopa do Brasil. Em confronto realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá, a equipe comandada pelo argentino Antonio Mohamed levou a melhor. Após o empate no tempo regulamentar por 2 a 2, os atleticanos saíram vitoriosos na disputa de pênaltis por 8 a 7.

💪🐔 Aquele treino com foco no SuperClássico de domingo!#VamoGalo🏴🏳️ pic.twitter.com/CkFanRTIGY — Atlético (@Atletico) June 17, 2022

O jogo deste domingo será apenas o primeiro de uma série de três confrontos que os dois clubes terão no período de um mês. Isso porque, além da partida pelo Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG medirão forças pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida será na próxima quarta-feira (22), no Mineirão, já o confronto de volta será disputado no Maracanã, em 13 de julho.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Atlético-MG e Flamengo com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: