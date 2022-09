Ajax abre vantagem no primeiro tempo e goleia Rangers na Liga dos Campeões

O Ajax começou a Liga dos Campeões com o pé direito. Nesta quarta-feira, a equipe holandesa recebeu o Rangers, da Escócia, pela primeira rodada da fase de grupos da competição e venceu por 4 a 0. Edson Álvarez, Berghuis e Kudus abriram a vantagem no primeiro tempo e Bergwijn fechou a conta no fim do jogo.

Jogando em casa, o Ajax começou a partida no campo de ataque. Assim, o time abriu o placar logo aos 16 minutos. Após escanteio, o mexicano Edson Álvarez pulou com liberdade no meio da defesa e abriu o placar com cabeceio.

Os holandeses voltaram a marcar aos 31 minutos. Berghuis bateu colocado dentro da área e contou com desvio em Sands para tirar McLaughlin do lance e ampliar a vantagem dos mandantes.

A vitória ficou ainda mais expressiva no primeiro tempo. Dois minutos após o segundo gol, Kudus fez bela jogada individual pelo lado esquerdo, infiltrou a área e encheu o pé em chute cruzado para fechar a conta na primeira etapa.

Com a vantagem, o Ajax conseguiu controlar o segundo tempo com mais tranquilidade. Assim, o time continuou no ataque, criando boas oportunidades, mas com um ritmo mais cadenciado.

Do outro lado, o Rangers conseguiu chegar o ataque em algumas oportunidades. Aos 25 minutos do segundo tempo, Barisic disparou pela esquerda e bateu no ângulo para marcar um golaço. No entanto, o árbitro de vídeo revisou o lance e identificou impedimento de Kent no início da jogada.

Azar dos escoceses, porque o Ajax ainda tinha mais por vir. Aos 34 minutos, Bergwjin aproveitou erro da defesa em bola recuada, saiu na cara do gol, driblou o goleiro e empurrou para o fundo das redes. Fim de jogo e goleada holandesa.

Classificação e próximos desafios

Com o resultado, o time de Amsterdã fica em primeiro lugar do Grupo A, enquanto os escoceses ficam na lanterna. No entanto, não são posições definitivas, pois, ainda nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), a Napoli recebe o Liverpool pela outra partida da chave. Assim, dependendo do resultado, a classificação pode sofrer alterações.

Na próxima rodada, o Ajax encara o Liverpool fora de casa, na Inglaterra, enquanto o Rangers recebe a Napoli na Escócia. Os dois jogos estão marcados para a próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília).

Outra goleada

No mesmo horário do duelo entre Ajax e Rangers, o Sporting bateu o Frankfurt por 3 a 0, fora de casa, no duelo de abertura do Grupo D. Com gols de Marcus Edwards, Trincão e Nuno Santos, o time português largou na liderança da chave, mas pode ser ultrapassado ainda nesta quarta-feira, às 16 horas, quando o Tottenham recebe o Olympique de Marselha.