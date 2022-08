Ajax recusa proposta milionária do United por Antony; veja valores

O Ajax recusou nesta sexta-feira (26/8) uma nova investida do Manchester United para contratar Antony, de acordo com veículos europeus. Desta vez, os Red Devils ofereceram nada mais, nada menos que 90 milhões de euros (R$ 454,4 milhões) para ter o brasileiro, mas o clube holandês segue disposto a mantê-lo no elenco para a atual temporada.

O São Paulo tem direito a 20% do que exceder os 16 milhões de euros pagos pelo Ajax em 2020 para contar com Antony, além de mais 3,5% referentes ao mecanismo de solidariedade por ser o clube formador do atacante.

Caso o Ajax tivesse aceitado a proposta de 90 milhões de euros do Manchester United, o São Paulo teria direito a receber 17,3 milhões de euros (R$ 87,4 milhões), uma verdadeira bolada que seria extremamente bem-vinda no clube do Morumbi devido à grave crise financeira que atravessa.

Vale lembrar que há alguns dias o Ajax recusou uma outra proposta na casa dos 80 milhões de euros, que já era considerada bem atrativa, decepcionando o staff de Antony e a diretoria do Manchester United.

Antony é um desejo do técnico Erick ten Hag, que trabalhou com o jogador no Ajax antes de assumir o Manchester United. O atacante brasileiro deseja se transferir para o clube inglês e não esconde sua insatisfação pelas consecutivas negativas dos holandeses nas negociações.

Nesta janela de transferências, o Ajax já se desfez de jogadores considerados importantes para o elenco, como Lisandro Martínez, contratado pelo Manchester United por 57 milhões de euros, Haller, que fechou com o Borussia Dortmund por 35 milhões de euros, e Gravenberch, negociado com o Bayern de Munique por 18,5 milhões de euros.

Após arrecadar mais de 110 milhões de euros (R$ 555 milhões) com a venda desses três jogadores, titulares na temporada passada, o Ajax pode se dar ao luxo de priorizar o lado esportivo mantendo Antony para 2022/23.