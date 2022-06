Al-Rayyan aceita proposta, mas James Rodríguez recusa oferta do Botafogo

A imprensa colombiana noticiou que o Al-Rayyan-CAT aceitou proposta do Botafogo pelo meia James Rodríguez. Os Alvinegros estão dispostos a pagar 5,2 milhões de euros (R$ 28,7 milhões) pelo jogador de 30 anos.

No entanto, James Rodríguez não aceitou a proposta feita pelo Botafogo. De acordo com o veículo, o meia prioriza o retorno ao futebol europeu.

O americano John Textor admitiu que espera convencê-lo a jogar no Brasil.

”Sobre o James, nossos filhos cresceram quase bilíngues, gostavam muito do futebol colombiano e do James. Se é possível trazê-lo? Não sei. Ele colocou na mesa que estava buscando um desafio. Olha o que está acontecendo no Brasil, por que alguém não queria vir para cá nesse momento da história? Conversemos com ele e espero poder convencê-lo a se juntar a nós. Não se trata somente de um nome famoso, mas sim de um nome famoso que jogue bola”, disse.

O investidor já adiantou que o Botafogo irá contratar alguns reforços na janela de transferências em julho.