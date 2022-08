Alanis Guillen foi fotografada em clima de intimidade com a consultora artística Poli Pierrati, na tarde do último domingo (31/7), no Rio de Janeiro. Os cliques das duas andando de mãos dadas enquanto passeavam viralizaram nas redes sociais e os internautas começaram a desconfiar de um possível casal. A atriz, entretanto, negou o romance.

A atriz, que está fazendo sucesso como Juma Marruá em Pantanal, já declarou ao Globo se relacionar com ambos os sexos. “Nossos desejos são nossos e não para servir a nada e nem ninguém. Mas entendo como é afrontoso ser uma mulher livre, que se expressa e que se tem para ela”, disse ela na entrevista para a Quem.

Alanis afirmou que a consultora é apenas uma amiga. Em outra ocasião, quando foi shippada com Jesuíta Barbosa, fez uma reflexão que vale para o caso. “Entendo que as pessoas querem comentar de tudo, saber de tudo. Hoje, tenho convicção de que não vale a pena ficar tão grilada com isso que as pessoas falam, com a galera criando suas versões dos fatos”, acredita.

O post Alanis Guillen nega romance após repercussão de fotos com mulher loira apareceu primeiro em Metrópoles.