O caso do roubo milionário ao apartamento do influenciador Carlinhos Maia, em Maceió (Alagoas), começa a ganhar seus contornos. Mais de R$ 5 milhões em pertences foram levados pelos criminosos enquanto o influenciador estava em Aracajú para um cirurgia, e Lucas Guimarães, seu marido, de viagem a trabalho, em Cancún, no México. As suspeitas do casal, segundo consta, caem sobre alguém próximo.

Novas informações obtidas com exclusividade pela coluna afirmam que o alarme do prédio foi acionado assim que o apartamento foi invadido. Neste mesmo momento, alguém ligou para a ronda do condomínio e mandou voltar. “Tá muito estranho, foi alguém de dentro”, desabafou Lucas em conversa com este colunista.

Entenda o caso!

O apartamento de Carlinhos Maia foi invadido por bandidos na madrugada deste domingo (29/5). O equivalente a cerca de R$ 5 milhões foram levados. O condomínio fica localizado em frente à praia de Lagoa da Anta, no bairro de Cruz das Almas. Trata-se de um prédio de luxo anexo ao mais famoso hotel da cidade, o Ritz Lagoa da Anta.

“Estou devastado. A vida toda nunca tive dinheiro e nunca precisei fazer isso! Não sei o que dizer. Devastado. Meu lar”, disse ele Carlinhos em publicação no Instagram.

O caso foi registrado pela Oplit (Operação Policial Integrada Litorânea) de Maceió, mas a ocorrência está em andamento e a polícia ainda não divulgou detalhes do crime. Ele, aliás, foi nomeado embaixador do turismo da capital alagoana há duas semanas.

Fique por dentro!

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

O post Alarme acionado e ronda impedida: mistérios do roubo a Carlinhos Maia apareceu primeiro em Metrópoles.