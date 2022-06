Alavancar Jerônimo virou grande sufoco para o PT, admitem cardeais da base

Caciques da base aliada admitem que o PT enfrenta alto nível de dificuldade para impulsionar o candidato do partido ao Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues. Em conversas reservadas, lideranças governistas apontam dois obstáculos como os principais fatores para a baixa adesão popular à candidatura de Jerônimo. Primeiro, o fato de que ele foi um nome escolhido às pressas para tapar o buraco aberto com a desistência do senador petista Jaques Wagner de concorrer ao cargo, seguida da recusa do também senador Otto Alencar em abdicar da corrida pela reeleição ao Congresso para assumir a cabeça de chapa.

Maré contrária

Contudo, a onda alimentada pelo desejo crescente de mudança é considerada pelos governistas o maior entrave para que Jerônimo ganhe impulso na reta final da pré-campanha. Para eles, esse sentimento já está cristalizado na imensa maioria dos baianos. O que faz com que a oposição atraia fatias numerosas de votos entre eleitores dos mais variados candidatos à Presidência, incluindo os do ex-presidente Lula (PT).

Dia de popstar

Candidato da União Brasil ao governo do estado, o ex-prefeito ACM Neto teve uma tarde típica de astro durante sua passagem pela Bahia Farm Show, ontem, em Luis Eduardo Magalhães. Acompanhado por uma massa de apoiadores, Neto circulou por três horas no espaço do evento, sob intenso assédio. De chapéu na cabeça, atendeu inúmeros pedidos para fotos e foi convidado a visitar praticamente todos os mais de 200 stands da grande feira do agronegócio baiano. A receptividade era tão favorável que deixou Neto à vontade para ironizar o tom bélico adotado contra ele pelo governador Rui Costa (PT).

Só love e alto-astral

“São agressões próprias do desespero, e como vocês podem ver não estou desesperado. Embora ele venha usando palavras absolutamente inadequadas, não vou responder, porque desse lado aqui só tem espaço para alegria”, afirmou Neto, em alusão ao clima de festa com o qual foi recebido pelo público, políticos locais, empresários, líderes do agro e expositores presentes ao terceiro dia da Bahia Farm Show, parte da agenda do ex-prefeito na Região Oeste, tida hoje como a mais forte trincheira antipetista do estado.

Bom de agulha

A habilidade do promotor João Paulo Schoucair, estrela em ascensão do MP da Bahia, teve papel crucial para que o ingresso dele no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fosse aprovado anteontem no Senado por 53 x 3. Até então, a tentativa de votar esbarrava no quórum raso. Ao prever casa cheia para analisar a indicação do ministro do STJ Luis Felipe Salomão ao posto de corregedor do CNJ, Schoucair costurou apoio pessoal para colocar seu nome na pauta do plenário.

Cada um por si

A projeção de batalha duríssima dos deputados estaduais para renovar o mandato pôs a Assembleia Legislativa em ponto morto antes do São João, e não depois, como é de hábito. Com pouca farinha, a prioridade é garantir logo o próprio pirão.