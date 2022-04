Alê, do América, se machuca diante do Tolima pela Copa Libertadores

O time do América sofreu mais uma baixa nesta quarta-feira (27). O meio-campista Alê, de 31 anos, deixou o gramado do Independência de maca na derrota por 3 a 2 para o Tolima, pela Copa Libertadores.

Ele sentiu dores na parte posterior da coxa e pediu para ser substituído ainda no primeiro tempo. Para o seu lugar, o técnico Vagner Mancini escalou o meia-atacante Matheusinho.

Após o revés, o técnico Vagner Mancini disse que Alê teve um incômodo no local.

Everaldo foi baixa antes do jogo

Durante o aquecimento, o atacante Everaldo já havia sentido uma fisgada na coxa esquerda e foi cortado da partida.

Os dois passarão por avaliação clínica nesta quinta-feira para o departamento médico do clube avaliar a gravidade das contusões.

Próximos compromissos

A dupla passa a ser dúvida para os jogos de sábado, às 16h30, no Independência, contra o Athletico-PR, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e de terça, às 21h30, contra o Atlético, também no Horto, pela Copa Libertadores.

Até então, o Coelho tinha dois jogadores no departamento médico: o lateral Marlon e o atacante Wellington Paulista. Eles se recuperam, respectivamente, de contusões no joelho direito e na panturrilha direita.