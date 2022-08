Além da Ilusão: Bento e Letícia ficam juntos, após Lorenzo revelar verdade sobre alistamento

Lorenzo (Guilherme Prates) e Silvana (Thayla Luz) resolveram abrir caminho para Bento (Matheus Dias) e Letícia (Larissa Nunes) ficarem juntos, no capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (17), em ‘Além da Ilusão’. O ex-casal retomou o relacionamento após a verdade sobre o alistamento de Lorenzo na guerra ser revelada.

A relação entre Lorenzo e Letícia foi ficando cada vez mais difícil. Após discutirem feio e o rapaz sair de casa com uma garrafa de bebida na mão, o filho de Giovanna (Roberta Gualda) retorna bêbado e revela para a esposa que não foi convocado para a guerra, como todos pensavam.

Após descobrir a verdade, Letícia vai ao encontro de Bento e conta tudo sobre o plano do marido, para separar os dois. Bento confronta Lorenzo, que assumiu seus erros e decide abrir o caminho para o ex-amigo seja feliz ao lado de sua esposa.

Bento e Letícia ficam chocados ao descobrirem mentira de Lorenzo. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Dias depois, Letícia procura Bento e diz que ainda o ama. Mas, após se beijarem, o rapaz se lembra do seu relacionamento com Silvana. No dia da viagem para o Rio de Janeiro, a moça revela ter visto a cena e decide ir sozinha, deixando o caminho livre para Bento ser feliz ao lado de Letícia.

Perito mostra arma que matou Elisa e inocenta Davi Ainda no capítulo desta quarta-feira (17), Isadora (Larissa Manoela) finalmente encontrou o perito em ‘Além da Ilusão’. Diniz (Fabiano Persi) revela estar com medo de acontecer algo com sua família, mas a modista garante sua segurança e consegue convencê-lo a depor a favor de Davi (Rafael Vitti).

Já na delegacia, na frente de Davi e Isadora, Diniz dá a sua versão dos fatos acerca da morte de Elisa (Larissa Manoela). O perito também entregou a arma de Matias ao delegado Salvador, como prova de seu testemunho. Após o depoimento, Diniz pede perdão a Davi, que aceita de bom grado.

Perito depõe a favor de Davi na delegacia. (Foto: Reprodução/TV Globo)

