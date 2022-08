Além da Ilusão: Confira as imagens do tão esperado casamento entre Tenório e Olívia

‘Além da Ilusão’ está chegando ao fim e a última semana da novela das seis começa em festa. No capítulo que está previsto para ir ao ar na segunda-feira (15), Olívia (Debora Ozório) e Tenório (Jayme Matarazzo) finalmente vão se casar, após o rapaz receber a liberação do vaticano.

+ Além da Ilusão: para não ser preso, Joaquim aceita dar desquite para Isadora

Porém, até a chegada do grande dia, o casal teve que passar por diversos obstáculos para ficarem juntos. O primeiro, claro, foi pelo fato de Tenório ser um padre. Após largar a batina, o destino continuou testando o casal. O ex-padre também foi preso por publicar um texto a favor dos presos políticos.

Olívia teve grande reviravoltas ao decorrer da trama. Ela descobriu que Heloísa (Paloma Duarte), na verdade, é sua mãe biológica. A moça também fez uma manifestação a favor da soltura dos presos políticos e acabou levando um tiro. Olívia não pode ter mais filhos, mas Tenório a assegurou que terão uma família grande. Confira as imagens do casamento:

Olívia e Tenório se casam em ‘Além da Ilusão’. (Foto: Globo/ Fábio Rocha)

Reveja a cena que Tenório recebe liberação para se casar com Olívia Nos capítulos anteriores da novela da seis, Lisiê (Angela Vieira) protagonizou uma despedida emocionante. A mãe do ex-padre entrega a carta do Vaticano paro o filho, depois de ser convidada para o futuro casamente entre Tenório e Olívia.

Tenório, ao ler o conteúdo da carta, se surpreende. “É do Vaticano! Estou livre dos meus votos! Olívia, a gente já pode se casar!”, comemora o rapaz ao lado da mãe e da amada. Confira a cena emocionante abaixo:

O casamento Tenovia vem aí #AlémDaIlusão pic.twitter.com/tDzejgV2O4

— TV Globo (@tvglobo) August 8, 2022

Veja o que está rolando na TV:

+ Marido de Sasha sofre acidente durante gravação de reality e Xuxa briga com a produção

+ Pantanal: Maria Bruaca ganha novo amor e presente inusitado surpreende a personagem

+ Pantanal: nova personagem será aliada de Bruaca na luta contra Tenório