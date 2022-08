Além da Ilusão: Em passe de mágica, Davi desaparece para não ser preso

No capítulo deste sábado (06) Joaquim (Danilo Mesquita) está pronto para desmascarar Davi (Rafael Vitti), durante o jantar de aniversário de Isadora (Larissa Manoela). Porém, o mágico que já sabe do plano do rival, não vai se entregar fácil. Sem revelar o que está planejando fazer, Davi pedirá ajuda de Isadora, Augusta (Olívia Araújo), Manuela (Mariah da Penha) e Heloísa (Paloma Duarte) para o ato. Enquanto isso, Joaquim procura pelo delegado Salvador (Jorge Lucas) e revela a verdadeira identidade de Davi.

+ Além da Ilusão: Revoltada, Emília parte pra cima de Giovanna

Logo depois, o delegado junto com Joaquim, Úrsula (Bárbara Paz) e Eugênio (Marcello Novaes) chegarão à casa grande para prender o mágico. Violeta (Malu Galli) ficará surpresa com a revelação. Davi voltará a afirmar sua inocência e dirá que Matias (Antonio Calloni) é o grande responsável pela morte da filha mais velha, Elisa (Larissa Manoela). Mesmo assim, Salvador tentará algemar o mágico. Mas em um truque de mágica, será o próprio delegado quem ficará preso.

“Não vou mais pagar por um crime que não cometi. Vou provar que foi o senhor que matou sua filha, doutor Matias. E ficar livre pra viver o meu amor pela Dorinha. Eu volto”, prometerá Davi, ao desaparecer atrás das cortinas em outro truque, para desespero de Matias.

Isadora defende Davi para todos na festa. (Foto: Globo/Paulo Belote)

Davi engana Iolanda com um beijo No capítulo deste sábado (06) Iolanda (Duda Brack) vai deixar Campos, mas antes de sair da cidade, a atriz será alvo de uma artimanha de Davi e Isadora. Tudo começará quando o mágico chegar à estação de trem, confrontando a moça. Davi pegará o Toninho no colo e fará truque de mágica, esperando a chegada de Isadora na estação.

Disfarçada de velinha, a modista vai esbarrar em Iolanda e trocará a mala de dinheiro por uma outra parecida. Apesar de não notar a troca, Iolanda irá se irritar com o contato físico da tal senhora. Para evitar que Iolanda descubra o golpe, Davi a beijará de forma repentina, tirando sua atenção. Iolanda não entenderá o gesto do mágico.

Já em casa, Isadora e Davi abrirão a mala e guardarão todo o dinheiro. Os dois comemoram o sucesso do plano contra a atriz. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Iolanda vai se se encontrar com o diretor de teatro Afrânio, mas ficará surpresa ao mostrar o conteúdo da mala para seu novo parceiro de trabalho.

Davi engana Iolanda com um beijo. (Foto: Globo)

