Além da Ilusão: Emília é presa durante apresentação

No capítulo que foi ao ar nesta sexta-feira (29), o delegado Salvador (Jorge Lucas) consegue agir contra os dois fraudadores responsáveis pela quase falência do Oasis Cassino. Com ajuda de Santa (Arlete Salles), que engana Emília (Gaby Amarantos), eles conseguem as provas que precisavam para colocar a cantora e Enrico (Marcos Veras) atrás das grades.

Emília e Enrico preparam o golpe final ao cassino, sem saber que Santa também está armando para cima deles. Durante a reabertura do Osais Cassino, o delegado Salvador vai até o quarto de hotel de Enrico e encontra uma mala cheia de dinheiro. Em seguida, ele vai até a casa de Emília, onde encontra o dinheiro escondido no sofá junto com algumas fichas falsas do cassino.

Então, Salvador segui, com policiais, para o cassino e primeiro prende Enrico. O fraudador tenta se defender, mas o delegado não lhe dá oportunidade. Depois, é a vez de Emília. Quando ela está cantando, toda feliz, o delegado invade o palco e a prende na frente de todos! “Emília Pereira. Temos provas de que você e seu cúmplice Enrico Prata estavam roubando este cassino. Está presa! Podem algemar!”.

Emília tem show interrompido por delegado e, é presa no palco. (Foto: Reprodução/Globo)

Heloísa salva Isadora e Davi de Joaquim Isadora (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti) vão viver momentos de tensão no capítulo que vai ao ar neste sábado (30). Motivado pela raiva, Joaquim (Danilo Mesquita) aponta uma arma para os dois, após flagrar eles se beijando. Em mais uma atitude desesperada, Joaquim conta que Davi é o mágico que matou Elisa (Larissa Manoela). Porém a jovem o surpreende ao contar que já sabe de tudo, e que, acredita na inocência do amado.

Joaquim se revolta com a atitude da esposa. Logo após, Heloísa (Paloma Duarte) chega armada ao quarto e interrompe o plano de Joaquim. “Joaquim, abaixa a arma ou quem morre é você”, ameaça a tia de Isadora. Os dois apontam a arma um para o outro. O marido de Isadora resolve abaixar a arma e é ameaçado pela esposa. Joaquim fica totalmente acuado.

