Além da Ilusão: Eugênio confronta Joaquim e Úrsula revela segredos durante a discussão

Úrsula (Bárbara Paz) vai deixar Eugênio (Marcello Novaes) chocado com suas revelações no capítulo desta quarta-feira (10). O empresário vai procurar pela esposa e afilhado após ver as provas dos crimes da dupla contra a tecelagem. Mesmo incrédulo com os documentos, Eugênio pedirá paciência a Violeta (Malu Galli), para conversar com família primeiro.

+ Além da Ilusão: Úrsula, incontrolável, atropela Iolanda e rouba os documentos contra Joaquim

Logo quando chegar em casa, Eugênio irá confrontar Úrsula e Joaquim (Danilo Mesquita). A vilã assumirá toda a culpa, dizendo que foi ideia dela roubar a tecelagem. Mesmo assim, Eugênio afirmará que os dois serão presos e ainda pedirá que eles deixem sua casa. Mas Úrsula estará pronta para esse momento.

“Você vai mandar prender o Joaquim, que além de tudo é seu único irmão de sangue?”, revela Úrsula. Joaquim e Eugênio ficarão chocados com a notícia, e a vilã irá provar, por meio de cartas antigas, que teve um caso com o pai de Eugênio quando jovem. Mexido com a revelação, o empresário voltará atrás no seu plano de entregar a esposa, e agora irmão, à polícia.

Úrsula revela que Joaquim é irmão de Eugênio. (Foto: Globo)

Depois disso, Úrsula fará uma visita à Iolanda (Duda Brack) no hospital. Mas, para surpresa dela, é recebida por Margô (Marisa Orth). “Um aviso. Nunca é tarde para revelar uma verdade. Tenho bombas que podem explodir de vez o seu mundo, minha cara. Ou esqueceu que eu sei que seu útero é seco como seu coração? Não só não está grávida como nunca foi mãe do Joaquim. Agora nos favoreça com sua ausência”, dirá Margô, ameaçando contar a verdade sobre a mãe de Joaquim.

Isadora mostra provas de roubo de Joaquim a Eugênio e Violeta No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (09) Iolanda sofreu um ataque de Úrsula e sobreviveu. A atriz contou com a ajuda de Margô para dar continuidade a sua vingança e, entregou para Isadora (Larissa Manoela), o envelope com as fotocópias das provas que comprovam que Joaquim e Úrsula roubavam a tecelagem.

No dia seguinte, na tecelagem, Violeta diz a Eugênio que desconfia de Joaquim e Úrsula. Ela conta que a dupla pode ter roubado a tecelagem. Ele se incomoda com as acusações e reclama sobre a falta de provas. Isadora chega ao escritório com as novas cópias dos documentos.

Isadora mostra provas para Eugênio e Violeta. (Foto: Globo)

