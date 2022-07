Além da Ilusão: Iolanda encontra negativos que provam adultério de Joaquim

No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (26), Iolanda (Duda Brack) segue Davi (Rafael Vitti) e descobre os negativos da foto do beijo entre ela e Joaquim (Danilo Mesquita). Isadora (Larissa Manoela) saiu de casa e fez questão de esfregar na cara do marido a prova do caso entre ele e a atriz: uma foto dos dois se beijando. Joaquim vai embora do engenho, extremamente nervoso, levando a fotografia.

Com raiva, Joaquim vai atrás de Iolanda. Ele colocou a amante como responsável por descobrir onde estarão os negativos da foto que provam o adultério. “Iolanda, você precisa conseguir esses negativos para mim”, diz ele, nervoso.

Iolanda então segui Davi, depois que ele avisa que não precisa esperar por ele, pois voltará após o horário da janta. O mágico se dirige para a sala de projeção do cinema da cidade. Quando Davi sai do local, a atriz encontra a câmera e os negativos das fotos do beijo entre ela e Joaquim, dentro de um baú, guardado no armário. Iolanda então coloca os negativos na bolsa e vai embora, triunfante.

Olívia leva tiro em manifestação

Nos últimos capítulos da novela das seis, Tenório (Jayme Matarazzo) foi preso por se posicionar publicamente contra o governo. Olívia (Debora Ozório), então, decide organizar uma manifestação para pedir a liberdade do seu amado e outros presos políticos. A menina começa a distribuir panfletos pela vila operária e deixa familiares e amigos próximos preocupados. Olívia ignora todos os alertas e resolve seguir lutando pelo o que acredita.

Na manifestação Heloísa (Paloma Duarte), Violeta (Malu Galli), Isadora, Fátima (Patrícia Pinho) e Benê (Claudio Jaborandy) fazem companhia à menina. Inclusive Matias (Antonio Calloni) aparece no local, com intuito de proteger a filha. Olívia comanda o protesto. “Atenção, pessoal! Já é chegada a hora do fim da tirania! Juntos somos fortes! Abaixo a ditadura! Viva a liberdade!”, grita ela. Em seguida, a polícia chega, comandada pelo delegado, para dispersas os manifestantes. Neste momento os participantes agem e um policial acaba atirando na barriga de Olívia. A menina cai aos poucos e é socorrida por Matias.

