Além da Ilusão: Isadora se veste de Elisa, para convencer Matias a confessar o crime

No capítulo que foi ao ar nesta quinta-feira (11) Isadora (Larissa Manoela) ajudou Davi (Rafael Vitti) a criar uma ilusão para confundir a cabeça do pai e o forçar a falar a verdade sobre o assassinato de Elisa (Larissa Manoela).

Agora que todos sabem a verdadeira identidade de Davi, o rapaz está disposto a utilizar suas habilidades mágicas para provar sua inocência. O mágico sugeriu para que Isadora se vista como Elisa para fazer com que Matias (Antonio Calloni) confesse o crime.

Confiante da inocência do amado, Isadora concorda com o plano e pede ajuda à tia. Heloísa (Paloma Duarte) aceita ajudar o casal, mas acredita que o plano seja arriscado. Também avisa que Leônidas (Eriberto Leão) não irá concordar, pois o plano mexe com a cabeça de Matias.

Davi explica o plano para Heloísa e Isadora. (Foto: Reprodução/ Globo)

O truque de mágica Davi passa detalhes do plano que, claro, conta com truque de mágica. “Meu plano é utilizar espelhos, vidros e refletores para produzirmos uma ilusão de ótica conhecida como ‘Fantasma de Pepper’”, explica Davi. Isadora vai usar roupas de Elisa. A modista se emociona ao pegar o vestido da irmã nas mãos.

Como Leônidas precisou ir ao hospital, Heloísa engana Matias e o leva ao cinema. Violeta (Malu Galli) é levada por Augusta (Olívia Araújo) e a polícia é acionada até o local. Com todos reunidos e Isadora vestida como Elisa, a imagem da menina é projetada como se fosse um fantasma. “Papai”, diz Isadora surpreendendo Matias e Violeta.

Violeta, delegado e Matias aguardam ‘sessão especial’. (Foto: Reprodução/ Globo)

