Além da Ilusão: Joaquim vira suspeito da morte de Abel e Salvador investigará o caso

O capítulo desta teça-feira, 02 de agosto, vai render muitas reviravoltas que a gente ama. Ao que parece, Onofre será preso pela morte de Abel e, mesmo sem ser o autor do crime, ele vai continuar detido para colaborar com as investigações.

Mas, a verdade sempre aparece e ao ver o desespero de Felicidade, Violeta vai se oferecer para ajudar a família. Com isso, o nome de Joaquim — assassino real de Abel — logo virá na boca dos investigadores.

“Vocês não vão ficar desamparados. Já entrei em contato com um advogado e amanhã ele vai na delegacia tirar o seu marido de lá”, falará Violeta. Por mais que elas tentem, em um primeiro momento, Onofre vai passar por mal bocados na prisão.

Joaquim será suspeito de matar Abel (Foto: Divulgação / Globo)

Na cela ao lado, uma luz surgirá sobre Enrico e ele vai perceber que o homem é inocente. Por dedução, devido a um histórico problemático, o colega de prisão vai perceber que Joaquim é, na verdade, o culpado. “Mataram o Abel e não foi o seu Onofre. Queima de arquivo. Só pode ter sido o doutor Joaquim”, especulará Enrico.

E mocinho que é mocinho não deixa nada passar despercebido! Davi — vivido por Rafa Vitti — vai acabar desconfiando de Joaquim. O mágico vai se lembrar que presenciou uma briga entre o vilão e Abel. Apesar da pista, ele não poderá ir até a polícia.

Sua amada, Isadora, vai ajudá-lo a entregar a informação para os policiais e tentar provar a inocência de Onofre. “Tudo o que você viu aconteceu enquanto eu estava presa no quarto do Joaquim, não é? Então pronto! Vou dizer que ouvi quando Joaquim expulsou o Abel aos berros! É falso testemunho, eu sei, mas não é nenhuma mentira. Nesse caso, os fins justificam os meios!”, dirá Dorinha.

Já na delegacia, a personagem de Larissa Manoela vai reconhecer a abotoadura do ex-marido que está nas mãos do delegado que está cuidando do caso. Porém, Salvador irá até à casa de Úrsula e vai encontrar o par da joia no quarto de Joaquim.

Com todas as peças do quebra cabeça montadas, o investigador vai esperar o moço voltar de sua viagem para, finalmente, prendê-lo com um mandado de busca autorizando a ação. “Seu afilhado é suspeito da morte do tecelão Abel Soares”, dirá Salvador.

