Além da Ilusão: Margô obriga Úrsula a contar história por trás do nascimento de Joaquim

No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (17), Joaquim (Danilo Mesquita) descobriu que Úrsula (Bárbara Paz) não é sua mãe biológica. Margô (Marisa Orth) irá aparecer na casa deu Eugênio (Marcello Novaes), após encontrar a mulher que prometeu dar o filho para Úrsula. Ela confessou ter desistido de entregar o bebê.

Ao ligar os pontos, Margô percebe que foi Úrsula que roubou o filho de Heloísa (Paloma Duarte). Com sede de justiça, a cantora foi atrás da vilã na casa de Eugênio e diz toda a verdade. Úrsula nega as acusações e Margô decide ir além. Ela revela que Joaquim também foi roubado pela vilã quando bebê.

“Morávamos eu, Úrsula e Carolina, sua mãe de sangue, na mesma pensão em São Paulo. Úrsula trabalhava como garçonete e se envolveu com Fernando, pai do Eugênio. Mas ele era casado, não quis largar a família pra ficar com ela. Quando a Carolina teve o Joaquim e morreu no parto, Úrsula passou a mão no menino e foi com ele pra Capital dizer que era do Fernando”, conta Margô.

Joaquim devolve o bebê para Heloísa e Leônidas Depois de ouvir a confissão de Margô, Eugênio vai a polícia denunciar Úrsula. Joaquim, arrasado com o que acabou de ouvir, pede explicações para a “mãe”, mas desiste de entendê-la. O rapaz saí de casa com o bebê e o devolve para Heloísa e Leônidas (Eriberto Leão). “Seu sofrimento acabou. Foi mesmo a Úrsula quem roubou seu filho. Trouxe ele de volta”, dirá Joaquim.

Joaquim devolve o bebê para Heloísa e Leônidas. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

