Além da Ilusão: Mesmo com confissão de Matias, Davi tem pedido de revisão criminal negado

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (15), Davi (Rafael Vitti) continuou preso pela morte de Elisa (Larissa Manoela). Matias (Antonio Calloni) confessou que foi o responsável pela morte da filha mais velha, mas isso não será o suficiente para garantir a liberdade do mágico.

Davi recebeu a visita de Artur (Patrick Sampaio), seu amigo e advogado, e descobriu que seu pedido de revisão criminal foi negado. “Os desembargadores não deram crédito ao depoimento do doutor Matias porque ele é judicialmente interditado. Sinto muito”, explicou o advogado.

Chateado com a notícia, Davi recebe a visita de Isadora (Larissa Manoela). O casal sofre com a decisão da justiça, mas a modista faz uma promessa ao amado. “Eu vou te esperar. Vou esperar o tempo que for, meu amor” diz Isadora, em meio a lágrimas.

Artur diz que Davi vai continuar preso. (Foto: Globo)

Para completar o dia do mágico na prisão, ele recebeu a visita de Joaquim (Danilo Mesquita) que tripudiou da situação do rival. “Vim mesmo tripudiar de você, rir na tua fuça, desejar que o diabo lhe carregue de volta pro presídio, de onde nunca deveria ter saído. Vai mofar no xilindró enquanto eu vou fazer de tudo pra reconquistar a Isadora”, diz Joaquim, triunfante.

Isadora consegue se divorciar de Joaquim No capítulo que foi ao ar sábado (13) finalmente chegou o grande dia de Isadora. Mesmo contra vontade, Joaquim assinou o pedido de separação da modista. “Assinado! Estamos oficialmente desquitados, Joaquim. Já posso reabrir meu ateliê!”, comemorou Isadora.

Joaquim ainda provocou a ex-mulher e diz que ela não vai poder se casar novamente. Mas Violeta (Malu Galli) defende a filha, lembrando o rapaz de todas as falcatruas que ele realizou contra Isadora e a tecelagem.

Isadora e Joaquim estão oficialmente separados. (Foto: Globo)

