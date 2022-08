Além da Ilusão: Olívia descobre que não poderá ser mãe

No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (01), Olívia (Debora Ozório) finalmente conversou com o Doutor Elias (Alex Brasil), após o tiro que levou na manifestação a favor dos presos políticos. O médico explica para menina quais procedimentos foram realizados e, um deles, não vai permitir que Olívia tenha filhos no futuro.

+ Além da Ilusão: Joaquim aponta arma para Davi e Isadora

Depois de muito sufoco e intrigas, incluindo a transfusão de sangue que revelou Matias (Antonio Calloni) como seu pai biológico, Olívia sobreviveu ao tiro que levou durante a manifestação. Porém, a bala que atingiu em cheio o ventre da filha de Heloísa (Paloma Duarte), fez com que Doutor Elias precisasse retirar por completo o útero e agora Olívia não poderá ter filhos.

“Era o único jeito de te salvar”, explica o médico. Olívia chora muito e é consolada por Fátima (Patrícia Pinho). “Todo mundo me avisou, mas insisti. Vou pagar o preço pelo resto da vida.”, lamenta a menina, pela ideia da manifestação. “Às vezes o infortúnio é uma benção disfarçada. Nada vai impedir você e o Tenório de formarem uma família.”, Fátima tenta consolar a filha, que está completamente arrasada.

Fátima consola Olívia, ao descobrir que a filha não poderá ser mãe. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Úrsula mata Abel No capítulo que foi ao ar neste sábado (30) Úrsula (Bárbara Paz) e Joaquim (Danilo Mesquita) foram chantageados por Abel (Adriano Petermann) mais uma vez. Mãe e filho comemoram o fato de conseguirem encontrar a mala de dinheiro escondido de Enrico (Marcos Veras). Porém, logo o operário chega na casa de Eugênio, requisitando sua parte na bolada.

Joaquim se recusa a dividir o dinheiro roubado e aponta a arma para o tecelão. Abel, então saca uma faca e a coloca no pescoço de Úrsula, fazendo-a refém. Joaquim deixa a mala com dinheiro cair no chão, para distração. Úrsula consegue se soltar, logo, pega a arma e aponta para o operário. “Chega de ameaças, desgraçado!”, diz a matriarca, depois de matar o Abel com um tiro no peito.

Veja o que está acontecendo na TV:

+ O que ‘Pantanal’ guarda para Bruaca?

+ Além da Ilusão: Joaquim chora, depois de se livrar do corpo de Abel

+ “Mais Você”: Ana Maria demite profissional responsável pelo erro ao vivo

BOMBOU: MÃE de LEXA toma ATITUDE INUSITADA com do ATOR do filme HARRY POTTER