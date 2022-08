Além da Ilusão: Por vingança, Iolanda entrega Joaquim à Isadora

Parece que o plano de Joaquim (Danilo Mesquita) não saiu como planejado na novela das seis. Mesmo conseguindo revelar a identidade de Davi (Rafael Vitti), o rapaz viu o mágico escapar da polícia na frente de todos. No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (08), outro problema apareceu para Joaquim. De surpresa, Iolanda (Duda Brack) visita o ex-amante e o acusa de roubo.

Inocente, Joaquim diz que Iolanda foi roubada por outra pessoa. A artista se lembra do encontro com Davi, e da velhinha que esbarrou nela na estação de trem, e conclui que foi o mágico que roubou sua fortuna. Sabendo disso, Joaquim acusa Iolanda de ter revelado seus planos para Davi e a ameaça. A atriz dá seu contragolpe e revela que tirou fotocópias de todas as provas do roubo da tecelagem.

Na tentativa de recuperar sua bolada, Iolanda tenta fazer um acordo com Joaquim sobre as cópias dos documentos. Mas o rapaz nega a pagar mais dinheiro e ameaça a atriz mais uma vez. Percebendo que não vai receber a fortuna que deseja, Iolanda decide propor o mesmo acordo para Isadora (Larissa Manoela): a mala de dinheiro pelas provas.

Iolanda faz proposta à Isadora. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

“Eu fiz fotocópias de todos os documentos da Tela Têxtil, inclusive da falsa identidade da dona Fátima, com a foto da Úrsula (Bárbara Paz). Troco pelo meu dinheiro. É pegar ou largar”, diz Iolanda, que procurou Isadora na fazenda. Mas o plano da atriz terá um problema: Joaquim estará à espreita ouvindo tudo o que a ex-amante propõe a Isadora.

Tenório recebe aval do Vaticano para se casar com Olívia No capítulo que foi ao ar nesta segunda-feira (08) Lisiê (Angela Vieira) deixa Campos dos Goytacazes. Grata pelo apoio da sogra, Olivía (Debora Ozório) faz um convite especial para a mãe de Tenório (Jayme Matarazzo). “A senhora está convidada para voltar sempre. E quando finalmente eu e Tenório pudermos nos casar, quero que esteja conosco no altar”, pede Olívia.

Movida pela emoção da despedida, Lisiê conta que tem uma surpresa para o filho e entrega um envelope a Tenório. Ao ler o conteúdo da carta, o ex-padre se surpreende. “É do Vaticano! Estou livre dos meus votos! Olívia, a gente já pode se casar!”, comemora o ex-padre, com um abraço forte na amada.

Lisiê entrega carta a Tenório. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

