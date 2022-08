Além da Ilusão: Reveja os momentos emocionantes da penúltima semana da novela

‘Além da Ilusão’ está na reta final e a penúltima semana da trama foi cheia de reviravoltas e momentos emocionantes que fizeram o público chorar. Logo na segunda-feira (08) Violeta (Malu Galli) fica arrasada ao descobrir a verdadeira identidade de Davi (Rafael Vitti). Tenório (Jayme Matarazzo) finalmente conseguiu a autorização do Vaticano para se casar com Olívia (Debora Ozório).

Últimos acontecimentos em ‘Além da Ilusão’. (Foto: Montagem/ TV Globo)

Úrsula (Bárbara Paz) cuidou de Iolanda (Duda Brack) na terça-feira (09). A vilã atropelou a atriz para recuperar a cópia das provas que comprovam que ela e Joaquim (Danilo Mesquita) roubavam a tecelagem. Silvana (Thayla Luz) beijou Bento (Matheus Dias), e Letícia (Larissa Nunes) flagrou os dois. A professora entregou as alianças para o ex-namorado, falando que seu relacionamento não passou de uma brincadeira. Sozinha, ela chorou por ainda amar Bento.

+ Além da Ilusão: Em luta corporal, Joaquim coloca a vida de Davi em risco

Na quarta-feira (10) Violeta e Eugênio (Marcello Novaes) descobrem as falcatruas de Úrsula e Joaquim. O empresário pediu um tempo para a sócia e acabou descobrindo que seu afilhado, na verdade, é seu irmão. Para mãe e filho não serem presos, Joaquim aceitou o desquite de Isadora (Larissa Manuela).

Davi teve uma ideia para fazer Matias (Antonio Calloni) confessar seu crime. Na quinta-feira (11) o mágico propôs que Isadora fingisse ser Elisa (Larissa Manoela) diante de Matias. Violeta confrontou Úrsula, por ameaçar Eugênio e levou um tapa da vilã. Após a armação de Mariana (Carol Romano) falhar, Julinha (Alexandra Richter) aceitou ajuda para conseguir separar Santa (Arlete Salles) de Geraldo (Marcello Escorel).

Nesta sexta-feira (12) Davi conseguiu o que tanto almejava: a confissão de Matias. Isadora fingiu ser Elisa e o ex-juiz acreditou estar recebendo o perdão da filha falecida. Joaquim e Davi brigam, quando o mágico tentou escapar do cinema. O marido de Isadora quase matou o rival, mas o entregou para o delegado Salvador (Jorge Lucas). Violeta e Heloísa (Paloma Duarte) fizeram as pazes.

Mais uma das mágicas de Davi em ação! Só que dessa vez, o plano é fazer com que Matias confesse toda a verdade Vamos assistir juntinhos os últimos capítulos de #AlémDaIlusão? pic.twitter.com/OaOnFPB5C9

— TV Globo (@tvglobo) August 12, 2022

O que acontecerá no capítulo de sábado? Agora, no capítulo deste sábado (13) Davi não irá aceitar o pedido de perdão de Matias. Após terminar com Geraldo, Santa descobrirá que foi enganada por Julinha e Constantino (Paulo Betti). Lorenzo (Guilherme Prates) agradecerá a Bento pelo artigo em defesa de Onofre (Guilherme Silva). Davi terá notícias sobre seu pedido de revisão criminal. A trama está encaminhando para os momentos finais e nos preparando para dar adeus aos personagens que acompanhamos desde fevereiro.

