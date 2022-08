Além da Ilusão: Tenório funda jornal com Bento

Os próximos capítulos da novela da seis vai mostrar que a democracia está trazendo novos ares para Campos. Focado em divulgar seus ideais políticos após deixar a prisão, Tenório (Jayme Matarazzo) vai ganhar um grande aliado nessa luta. Ao ler um texto de Bento (Matheus Dias), o ex-padre irá se surpreender com o texto do amigo e lhe propõe sociedade.

Tenório lê artigo de Bento com entusiasmo e enche o amigo com elogios. Bento irá agradecer, mas lamentará a falta de oportunidade de publicas seus textos no jornal da cidade. “Isso é absurdo. Será que esse pessoal não percebeu que ventos democráticos começaram a soprar no Brasil? Tanto é que pretendo fundar um jornal em defesa das ideias progressistas. Bento, você gostaria de trabalhar comigo?”, perguntará o ex-padre.

Joaquim se livra da prisão No capítulo que foi ao ar nesta quarta-feira (03) Joaquim (Danilo Mesquita) foi finalmente preso na novela das seis. Acompanhado de policiais, o delegado Salvador (Jorge Lucas) aparece na casa de Eugênio (Marcello Novaes) logo quando o rapaz chega de viagem. O delegado também encontra, no quarto de Joaquim, o par da abotoadura achada junto ao corpo de Abel (Adriano Petermann). Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Larissa Manoela) chegam a comemorar a prisão de Joaquim, mas eles não sabem que o advogado e o tio do rapaz alegam que as abotoaduras não são provas do crime.

Para confirmar a versão do filho, Úrsula (Bárbara Paz) vai para o Rio de Janeiro, rumo ao hotel em que o rapaz passou seus dias de folga. Lá, ela finge passar mal na recepção, enquanto o gerente do estabelecimento conversa com policiais. De maneira rápida, oferece dinheiro para que o homem confirma o álibi do filho. Joaquim é solto na sequência. Ao descobrir que o marido de Isadora estava de volta à cidade, Iolanda (Duda Brack) faz uma visita. A atriz revela que está com os documentos que provam o golpe de Joaquim na tecelagem. Mas ela só entregará as provas quando receber a bagatela de cem mil cruzeiros de mãe e filho.

